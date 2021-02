Million Day venerdì 19 febbraio, questi sono i cinque numeri vincenti. Scoprite subito se avete vinto e come potete partecipare al gioco



Tutti i giorni Lottomatica prima dell’ora di cena propone il Million Day: 1 milione di euro che aspetta un fortunato giocatore e il meccanismo è facilmente intuitivo.

Qual è il modo per partecipare all’estrazione? In fondo è facilissimo e richiede poco tempo: basta giocare 1 euro e provare ad indovinare una combinazione di 5 numeri. Per chi gioca, il compito è facile: deve scegliere 5 numeri, in mezzo a quelli tra 1 e 55, e poi piazzare la giocata aspettando le 19, momento dell’estrazione.

Il milione di euro, premio più alto del concorso sarà consegnato soltanto da chi indovina tutti e 5 i numeri vincenti. Ma la formula del gioco prevede che anche con 2, 3 e 4 numeri esatti sarà possibile vincere tutti gli altri premi minori. Basterà consultare l’estrazione tutti i giorni, in programma verso le 19. Per fare un confronto con l’ultima estrazione, la combinazione vincente del 18 febbraio è stata questa.

Quanto e quando si vince:



5 numeri indovinati: 1000000 euro

4 numeri indovinati: 1000 euro

3 numeri indovinati: 50 euro

2 numeri indovinati: 2 euro

Million Day, estrazione del 19 febbraio 2021

Questi sono i numeri vincenti di oggi 19 febbraio: 4 – 9 – 22 – 31 – 53



Million Day e giochi, attenzione al fenomeno ludopatia: dal 2017 è attivo il numero verde nazionale TVNGA

Il Million Day, così come tutti i giochi Lottomatica (e non solo), è stato ideato come gioco senza nessuno impegno fossi. Ma per tutte le persone che soffrono di ludopatia e quindi hanno problematiche legate al gioco d’azzardo, dall’ottobre 2018 è attivo il telefono verde TVNGA. Un servizio anonimo e gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16.

Basta chiamare il numero verde nazionale 800 558822, che copre l’intero territorio nazionale. Rispondono gli operatori sociosanitari specializzati del centro nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità. Saranno loro a fornire informazioni utili sulle strutture sanitarie a disposizione delle persone in difficoltà nella relazione con il gioco d’azzardo. Un’iniziativa nata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e assegnato al Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore della Sanità.