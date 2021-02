La scheda di Sophie Codegoni, nuova tronista di Uomini e donne per la stagione 2020/2021: età, biografia, lavoro e famiglia

La bella Sophie Codegoni oggi farà la sua scelta a Uomini e Donne, la popolare trasmissione di Maria De Filippi. Ma chi è Sophie? Scopriamo insieme qualcosa di più su di lei. Protagonista della stagione 2020/21 del programma, con Gianluca De Matteis, Jessica Antonini e Davide Donadei. La Codanego è nata nel 2000 a Riccione, quindi ha appena 20 anni, giovanissima.

E’ stato detto in diretta che ha 18 anni, ma risulta essere nata nel 2000, almeno così è scritto sui suoi social. Vive e lavora a Milano, dove lavora come modella. I suoi genitori sono separati, ma Sophie ha un buon rapporto con entrambi. La sua mamma si chiama Valeria e vive a Varese. Il papà, di nome Stefano, vive a Milano. E’ il proprietario di uno dei locali più famosi di Corso Como.

Sophie Codegoni: famiglia e vita privata. La sua storia sentimentale

Spesso la ragazza trascorre le vacanze con il padre, e insieme fanno dei viaggi. Sophie è diplomata, ma ha raccontato di essere stata bocciata un anno. Ora non nasconde il desiderio di iscriversi all’università. In ogni caso il suo sogno è di rimanere nel mondo dello spettacolo: lavora con Chiara Ferragni come modella. Una collaborazione non da poco nello showroom della regina degli influencer.

Alla ragazza, comunque, piacerebbe anche lavorare nello studio dentistico di famiglia, ma non è chiaro se intraprenderà o meno la difficile carriera di studi necessari per operare in questo settore. Avrebbe fatto qualche ritocco estetico, come le labbra: ma sono solo ipotesi dei fan che la osservano quotidianamente in tv e sui social. Oggi Sophie farà la sua scelta a Uomini e Donne. In passato ha raccontato di avere avuto una storia di sei mesi, finita perché lei è stata tradita. Ora fa fatica a fidarsi degli uomini.

La scheda di Sophie Codegoni

Nome e Cognome: Sophie Ginevra Codegoni

Data di nascita: 7/12/2000

Luogo di Nascita: Riccione

Età: 20 anni

Altezza: 1,71 m

Professione: modella

Famiglia: genitori separati, ma ha un buon rapporto con entrambi

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi, i più evidenti sono quello sulla spalla. C’è una scritta e l’occhio egizio

Instagram: @sophie.codegoni