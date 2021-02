Kledi Kadiu, ballerino famosissimo lanciato dai programmi di Maria de Filippi, ha rilasciato ieri un annuncio dal suo profilo Instagram. Ecco di che cosa si tratta.

Lo abbiamo conosciuto mentre, in tuta e canottiera, volteggiava davanti le telecamere di Amici.

Kledi, ballerino di origini albanesi arrivato in Italia nel 1991, ha però conquistato in soli cinque anni il panorama televisivo italiano.

La sua avvenenza, di certo, lo ha reso popolarissimo ma la sua fama non è arrivata grazie solo a meriti “fisici”.

Oltre ad essere un ballerino eccezionale, Kledi ha conquistato tutti grazie al suo modo di fare, sempre gentile ed educato, ed al suo carattere.

Ambasciatore UNICEF, impegnato nel sociale, attore ed insegnante: insomma, Kledi è un personaggio che ha saputo superare la fama “passeggera” e costruirsi un pubblico solidissimo.

Ora, per tutti i suoi fan e follower, c’è una bella notizia.

Kledi Kadiu diventa papà per la seconda volta: ecco l’annuncio

“La famiglia sta per allargarsi! Ad agosto arriverà una nuova gioia. Siamo davvero al settimo cielo“.

Con queste parole Kledi ha dato l’annuncio, tramite il suo profilo Instagram, della gravidanza di sua moglie Charlotte Lazzari.

La coppia, sposata dal 2018, ha già una figlia: Lea, nata nel 2016.

Da ieri, però, a quanto pare la notizia è stata confermata: tra le tante star che sono “in attesa”, (ci sono modelle, show girl ed anche “reali“) possiamo annoverare anche il famoso ballerino e la sua compagna!

A quanto pare, quindi, la ballerina e maestra di yoga di nazionalità francese, Charlotte Lazzari, è incinta da ben tre mesi ed in Agosto partorirà un nuovo bambino.

“Baby 2” come lo ha chiamato lei, per farci capire che, per adesso, non verranno diffuse notizie ulteriori riguardo il sesso del nascituro od il nome.

Per la coppia si tratta, per l’appunto, del secondo figlio visto che dal 2016 sono i genitori di Lèa.

La bambina sembra aver preso veramente bene la notizia dell’arrivo de futuro bambino: in entrambi i post condivisi dai genitori, possiamo vedere anche lei mentre tiene in mano l’ecografia rivelatrice.

“Qualcuno ha iniziato il suo viaggio, ci ha scelto come famiglia e ad agosto porterà ancora più luce nella nostra vita. Baby 2 ti aspettiamo con amore“.

Tantissimi i commenti di auguri, da parte di personaggi di spicco del mondo dello spettacolo. Fra tutti spicca anche il profilo ufficiale della Freddy (la marca di vestiti diventata famosissima proprio grazie ad Amici ed a Kledi) ma non mancano di certo i personaggi famosi.

Da Lorella Cuccarini ad Ermal Meta passando per Klaudia Pepa, sono in tantissimi i personaggi famosi che hanno augurato tutto il bene alla famiglia.

Qualcuno, fra i commenti, si è già spinto ad ipotizzare che il futuro “baby” sarà un maschietto ma i coniugi Kadiu per ora non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Kledi Kadiu: la storia che racconterà ai suoi figli

Alla famiglia Kadiu, ovviamente, vanno tutti gli auguri e le felicitazioni del mondo social e non.

La storia di Kledi, infatti, è una di quelle che fanno ben sperare che la sua vita sia piena di notizie speciali e positive come questa.

Lui stesso, questa estate, ha condiviso un post sul suo profilo Instagram nel quale ricorda, grazie al documentario “La nave dolce” nel quale è anche intervistato, il suo arrivo in Italia sulla nave “Vlora“.

La storia, commovente ed emozionante, racconta anche le difficoltà che Kledi (e tanti altri suoi connazionali) hanno dovuto affrontare.

Per il ballerino, fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio ed adesso non vede l’ora di poter condividere con i suoi figli il racconto della sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kledi Kadiu (@kledi)

“Sono passati 29 anni. Per un attimo avevo pensato di scendere, pensando ai miei genitori, a mia nonna, ma era troppo tardi. La nave era già partita.

Ho ancora nel naso l’odore delle sardine e del latte condensato. L’odore di tutto quello che mi ha sfamato durante il viaggio. Alcuni, meno fortunati, avevano solamente un po’ di zucchero. Ricordo tanta, tanta sete.

Un giorno, quando sarà in grado di capire, voglio raccontare questa avventura a mia figlia affinché sappia da dove è venuto suo padre e di come abbia sognato e ottenuto un mondo migliore. Ognuno di noi sarà sempre lo ‘straniero’ di qualcun altro.”

Ora, la storia dovrà essere raccontata non una ma due volte.

Auguri Kledi!