“Stasera tutto è possibile” non andrà in onda martedì 16 febbraio. Al suo posto ci sarà un’altra puntata de “La Caserma”. I motivi

“Stasera tutto è possibile” non andrà in onda martedì 16 febbraio. La decisione clamorosa è stata presa dalla Rai che ha deciso di sostituire stasera lo show di Stefano De Martino con il reality “La Caserma”. Ma cosa c’è dietro alla scelta della tv nazionale di sospendere il programma condotto dal ballerino napoletano?

Sono in tanti infatti a chiedersi come mai la Rai abbia optato per questo cambio di programmazione inaspettato, e molti fans temono che lo show che ha regalato tante risate e momenti di svago possa già essere giunto al termine. In realtà, come comunicato anche dalla pagina Facebook del programma, la puntata che prevedeva la presenza, tra gli altri, di Andrea Delogu e Clementino, è stata soltanto rinviata alla prossima settimana.

La scelta è dovuta alla concomitanza sulle reti Mediaset del match di Champions League tra Barcellona e PSG, cosa che ha portato la Rai a sostituire lo show di De Martino con “La Caserma” che, al momento, non sta soddisfacendo a livello di dati auditel.

“Stasera tutto è possibile” sostituito da “La Caserma”: cosa accadrà stasera

Ecco dunque che “Stasera tutto è possibile” è stato spostato alla settimana prossima, mentre il programma “sacrificato” sarà proprio il reality basato sull’addestramento militare.

Nella puntata di stasera a “La Caserma” assisteremo alla prima lezione di storia delle reclute. Nel programma ci sarà anche il l ritorno del giornalista Aldo Cazzullo che la scorsa settimana aveva parlato agli allievi della figura della donna nella storia.

Inoltre, secondo le ultime anticipazioni, le reclute saranno sottoposte ad un’esercitazione in piscina. Non mancheranno anche alcune sorprese a sfondo rosa, con qualcuno che dovrà prendere delle decisioni importanti in merito alle proprie relazioni.