Tutti i dati del contagio di oggi, 16 febbraio 2021

Totale casi: 10.386 contagiati

Morti: 336

Tamponi: 274.019

Dimessi/Guariti: 14.444 guariti

Ricoverati: -52

Terapie intensive: -15

Tasso di positività: 3,8% (-0,3%)

Vaccinati totali: 3.078.653

Andiamo nel dettaglio con i dati relativi ad ogni singola regione. Qui di seguito la tabella complessiva e vediamo anche quella dei singoli territori che mostra l’aumento o la diminuzione dei contagi rispetto ai dati del giorno precedente.

Lombardia: in aggiornamento

Veneto:

Piemonte:

Campania:

Emilia Romagna:

Lazio:

Toscana:

Sicilia:

Puglia:

Liguria:

Friuli Venezia Giulia:

Marche:

Abruzzo:

Sardegna:

P.A. Bolzano:

Umbria:

Calabria:

P.A. Trento:

Valle d’Aosta:

Basilicata:

Molise:

Contagi da Coronavirus, secondo l’Oms dall’inizio del 2021 c’è stata un’inversione di tendenza nel mondo

Come rende noto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, i numeri del contagio sembrano dare ragione alle misure prese per il contenimento fino ad oggi. I casi infatti sono calati per la quinta settimana consecutiva e dall’inizio del 2021 si nota un miglioramento. I numeri settimanali sono passati da oltre 5 milioni nel periodo 4-10 gennaio a 2,6 milioni nel periodo 8-14 febbraio.

Dagli Stati Uniti intanto sempre oggi è arrivata anche la notizia che fino ad ora sono state scoperte sette varianti diverse di Coronavirus con mutazioni simili. Tutte le varianti sembrano appartenere allo stesso ceppo di un virus che era stato rinvenuto per la prima volta il 1° dicembre.