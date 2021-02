Il consueto appuntamento finisce con il botto. Il clima si era fatto troppo pesante ed era diventato insostenibile. La Caserma perde un pezzo molto importante.

Il primo abbandono all’interno del programma di certo non era assolutamente inaspettato, effettivamente sin dall’inizio si era parlato di regole molto ferree e che sarebbe stato un “esperimento” davvero molto difficile a cui far fronte.

Non sarebbe stato facile affrontare il tutto e già molte volte c’erano stati dei, seppur piccoli, cedimenti da parte di alcune delle reclute che però si erano subito riprese. A quanto pare però non tutte siccome lei questo sentimento lo sentiva già da un bel po’.

La decisione è stata inevitabile ed ha però portato reazioni diverse all’interno del gruppo che da poco si è ingrandito.

Martina Albertoni lascia la Caserma: le reazioni

L’aria si è fatta molto pesante all’interno della Caserma soprattutto dopo la sua uscita. Martina Albertoni ha deciso di lasciare il programma perché non riusciva più a sentirsi integrata e parte del gruppo. Si è recata subito dai propri istruttori comunicando la propria decisione.

Di certo non ha fatto piacere nemmeno agli istruttori quanto hanno sentito siccome la giovane ragazza ha parlato di difficoltà nei rapporti, troppa competitività e continue ansie e tensioni. In effetti Martina ha già altre volte manifestato le proprie difficoltà, arrivando anche a piangere.

Aveva superato le difficoltà del “cubo”, un ostacolo che per lei era diventato davvero insopportabile e le aveva creato non pochi problemi. Sembrava essersi riappacificata con l’ambiente della Caserma però successivamente nello scorso appuntamento erano tornate le discussioni con i proprio compagni.

Proprio per questi motivi ha deciso di andare via. Questo ha, almeno in parte, posto a confronto i giovani ragazzi rimasti che si sono divisi fra chi reputava di non dover insistere ulteriormente e chi invece avrebbe voluto fare di più. Fra le reclute risuona ancora l’eco di chi ha evidenziato il fatto che avrebbero potuto fare sì di più ma che comunque Martina non si era mai del tutto ambientata.

Il confronto fra i ragazzi ha generato infatti qualche tensione che però ha fatto spazio più che altro ad una riflessione sul fatto che avrebbero potuto davvero fare di più come gruppo. Un po’ di senso di colpa nell’aria per i giovani ragazzi protagonisti del nuovo format televisivo.

Ovviamente “the show must go on”, soprattutto oggi che si avrà a che fare con le “armi”. Martina mancherà ai fan? Sentiremo ancora parlare di lei?