L’appuntamento settimanale con la Caserma si fa sempre più interessante e con esso spunta anche qualcosa dal passato dei protagonisti. Questa volta Naomi Akano.

Il programma era iniziato con qualche piccola remora da parte del pubblico rai che magari non si definiva ancora del tutto pronto ad un esperimento sociologico, che la Caserma è in pieno, con all’interno giovani ragazzi alle prese con la vita militare.

Bisogna dire però che pian piano ci siamo appassionati un po’ tutti e ci siamo anche affezionati alle dinamiche che legano questi giovani ragazzi che si sono cimentati in questa avventura.

Fra quindi le prime carezze ed i primi baci all’interno della Caserma e le storie che vanno dritte al cuore ogni tanto sbuca qualche piccolo cenno al passato dei protagonisti. In questo caso la bellissima e tutto pepe Naomi Akano.

Naomi Akano e la sua canzone molto particolare cantata su Instagram

La tutto pepe giovane donna in tempi non sospetti da “Caserma” sui social, dove è seguita da più di 70 mila followers, si è data al canto con un testo abbastanza particolare e che per molti potrebbe anche risultare abbastanza inaspettato.

Sui social scrisse che la canzone era ironica e che simpaticamente era stata scritta, cantata e prodotta da lei. Insomma dobbiamo dire che la canzone di certo non le manda a dire e che potrebbe rivelarsi come un piccolo trampolino di lancio.

La canzone, anche abbastanza orecchiabile dobbiamo dire, inizia con un ben diretto: “Credi di esser Barbie ma ti voglio ricordare che è la regina delle false e non è reale. Il tuo secondo nome è Falsa come la tua borsa di marca. Si vede che hai una doppia faccia”

La “lil” Naomi di certo non le manda a dire con il suo testo ed infatti aggiunge un sonoro “il tuo tipo mi chiama e dice non sai che ti farei…vorresti essere lei, chiamo e chiedo chi sei” che di certo non nasconde proprio nulla. “Sei nello show ma siam sinceri se ci sei o non ci sei non cambia tanto, mi dispiace se hai il cuore infranto” dice nella sua canzone la giovane Naomi Akano.

Sembra che ci troviamo davanti un piccolo prodigio del trap pronto a sbocciare? Non ci è dato saperlo. Intanto questo lato del carattere della giovane ragazza lo vorremmo proprio vedere all’interno della Caserma. Magari potrebbe aggiungere una nota di pepe, che non guasta mai.