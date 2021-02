In un esperimento sociologico come quello della Caserma su Rai 2 c’era da aspettarsi che potesse nascere qualcosa fra qualcuna delle reclute. Sbuca il primo amore?

Alzi la mano chi non si aspettava che potesse nascere una storia d’amore all’interno del programma de “La Caserma”. Infondo stiamo parlando di giovani ragazzi alle prese con le proprie emozioni ed i propri sentimenti. E’ normale che qualcuno di loro si sia fatto trasportare no?

Il bacio fra i due era davvero inaspettato anche se uno dei due ha specificato che fra di loro questo desiderio era come se ci fosse già da prima e si stava attendendo solo il momento giusto affinché questo si verificasse. E’ nato quindi un nuovo amore all’interno della trasmissione?

William Lapresa bacia Elena Santoro: il primo bacio fra i due fa impazzire il web

Ebbene sì, è arrivato il primo bacio fra le due reclute. Un bacio passionale ma anche timido, tipico dei giovani che comunque si trovano circondati da delle telecamere e soprattutto in un contesto così nuovo come quello del programma di rai 2 così ricco di regole.

Secondo quanto detto da William Lapresa questo bacio doveva esserci già da prima ma si stava aspettando solo il momento adatto. Dal canto suo Elena Santoro ha invece detto al proprio “amico speciale” che lei è molto timida e riservata su questo tipo di dinamiche.

Il bacio però c’è stato così come si può chiaramente vedere ed i due sembrano non ne abbiano ancora parlato. Che sia questa l’alba di una nuova storia d’amore? Fatto sta che anche esso è un aspetto delle dinamiche che possono verificarsi. Ovviamente però i momenti di intimità sono stati interrotti dal servizio di piantone che William ha dovuto fare in ottemperanza ai propri doveri.

Ne vedremo delle belle fra i due? E’ sbocciato davvero l’amore? Intanto le prime reazioni dal web.

Regà qualcuno sa il nome della canzone che c’era in sottofondo al bacio di William e Elena? #lacaserma — M ⚡️ (@teeaahtee) February 3, 2021

Non io che cerco di fare dei tweet/commenti divertenti sulla Caserma per diventare famosa senza riuscirci #LaCaserma pic.twitter.com/wgXbJNDuF6 — Alex🧸🌈🍉🥝 (@black_owls_) February 3, 2021