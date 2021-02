Entrano altre 8 nuove reclute all’interno della Caserma, il programma su rai 2, ed il clima diventa subito incandescente fra i ragazzi presenti.

Di certo quando si è giovani non è facilissimo entrare in contatto con altri gruppi soprattutto quando si sono già consolidate alcune amicizie fra i colleghi. La Caserma è il programma di rai 2 che per eccellenza sottolinea i meccanismi che si intrecciano fra i giovani nel momento di nuove conoscenze.

Il programma che parte come un grande esperimento sociologico mette in mostra tutte le dinamiche che muovono i giovani a contatto con contesti così ricchi di regole e disciplina. Appena entrati nel cortile le prime reazioni si sono già fatte sentire e di certo ne vedremo delle belle anche in futuro.

Le reazioni delle prime reclute all’entrata delle nuove 8

Le prime reazioni non sono state di certo positive. Secondo i gemelli Lapresa infatti ci sarebbero state delle risatine di troppo da parte dei nuovi membri del gruppo che avrebbero commentato in modo ironico la marcia delle reclute più “veterane”.

La stessa cosa è stata notata anche dalla recluta Ciupilan che di certo non l’ha presa benissimo. Infatti durante il suo turno alla mensa si è rifiutato di dare della pasta in più e si è rivolto anche in modo abbastanza “poco simpatico”. La vera discussione però nasce a seguito dei commenti dei Lapresa che hanno poi anche iniziato una discussione con i nuovi cadetti.

Parole non poco simpaticissime bisogna dire, mentre dall’altro canto le nuove reclute difendevano la propria posizione dicendo che in realtà non stavano deridendo nessuno siccome nemmeno era visibile il volto dei “veterani” dalla finestra della palestra dove poi stavano facendo allenamento loro.

Una accesa discussione fra accuse e malintesi ha caratterizzato il primo incontro in mensa fra le nuove reclute e le vecchie, ma sembra che abbiano raggiunto una sorta di tregua per quieto vivere nel pieno rispetto l’uno dell’altra. Durante la prova fisica, quella in cui Martina Albertoni era andata molto male ed era scoppiata a piangere, la competizione si è sentita in modo molto forte vista la forte competizione che c’è fra i maschi del primo gruppo e quelli appena giunti.

Sicuramente ne vedremo delle belle, le nuove reclute sono molto dinamiche e intraprendenti, tanto quanto le vecchie e sicuramente si daranno filo da torcere l’uno con l’altro. Basti pensare alla recluta Peroni che ha fatto solo 1 secondo in più rispetto a Lapresa che ha totalizzato 1 minuto e 4 secondi scatenando la gioia dei “veterani” per aver vinto la “sfida”.