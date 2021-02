GF Vip, Dayane ha preso una decisione ufficiale dopo la tragedia che l’ha colpita ma un ex concorrente non apprezza: il web è tutto dalla parte della brasiliana

Il dramma che sta vivendo in queste ore Dayane Mello all’interno della Casa del GF Vip 5 è unico nel suo genere. La modella brasiliana è stata raggiunta dalla notizia della tragica e prematura morte del fratello, coinvolto in un incidente stradale. Ma alla fine ha deciso di rimanere nel reality e accanto a molti che l’hanno apprezzata è anche arrivato un commento al veleno da parte di un ex gieffino.

Salvo Veneziano, che tutti ricordano come concorrente del primo Grande Fratello e più di recente anche del Grande Fratello Vip (espulso per alcune pesanti frasi sulle donne) non ci sta. Anche lui ha ascoltato la notizia, ma non ha condiviso la scelta di Dayane. E così dal suo profilo ufficiale ha fatto le sue condoglianze.

Poi però ha anche giudicato la scelta di andare avanti: “Posso sembrare cinico ma mi sorprende molto che non stai abbandonando la casa..?”. Un giudizio pesante che è diventato trend topic su Twitter in poche ore. Successivamente Salvo ha disattivato i commenti sotto al suo profilo Instagram, ma ormai il disastro era fatto.

GF Vip, la scelta di Dayane condivisa da molti e sul web tutti scaricano Salvo

GF VIP, Dayane Mello dai “sogni stupendi” alla tragica notizia che le ha sconvolto la vita. Sono tutti con lei, sia all’interno che all’esterno della Casa. E per questo il post di Salvo ha ricevuto critiche pesantissime. C’è anche chi chiede ai social di chiudere i suoi profili, perché certe frasi non si possono proprio sentire. Abbiamo raccolto una carrellata di giudizi.