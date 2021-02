A quanto pare i concorrenti della casa del GF VIP vorrebbero abbandonare in massa il programma e dare invece la vittoria a Dayane Mello. Quali sono i motivi?

E’ una delle pagine più tristi della storia del GF VIP. Purtroppo, infatti, durante questa mattinata la bella show girl e modella brasiliana è venuta a sapere di una tragica notizia che l’ha profondamente colpita. La morte del fratello, nemmeno trentenne, l’ha lasciata a pezzi.

La notizia ha lasciato zero spazio a qualsiasi altro momento all’interno della casa. Una tragedia che ha colpito non solo Dayane Mello ma anche tutto il resto della casa che si è stretto al dolore della giovane donna che a fatica riesce a riprendersi da un colpo del genere.

I coinquilini della casa più spiata d’Italia sono quindi in una fase diversa, in un clima spezzato da questa tragedia, e tutti insieme cercano di raggiungere una decisione comune.

Abbandono di gruppo al GF VIP e vittoria diretta di Dayane Mello

La modella brasiliana si è mostrata profondamente destabilizzata, un colpo al cuore così diretto sembra essere troppo difficile per lei da vivere all’interno della casa. Tommaso Zorzi in virtù di quanto sta accadendo ha proposto di abbandonare in massa la casa e lasciare la vittoria alla Mello.

Sembra che la proposta di Tommaso sia stata accolta con molto favore da parte dei concorrenti che sono sembrati tutti d’accordo con il beniamino del pubblico ed infatti stanno prendendo davvero in considerazione l’idea di lasciare il gioco assieme e lasciare la vittoria a Dayane.

Umanamente parlando, un dolore del genere è insopportabile per chiunque, ed è dello stesso avviso anche la conduttrice televisiva e showgirl Stefania Orlando che ha commentato la faccenda dicendo: “Io non riesco a giocare in questo modo, siamo tutti uniti e il dolore ci colpisce indirettamente, vogliamo molto bene a Dayane e non possiamo andare avanti dopo questa cosa“.

Per poi aggiungere “Non è un qualcosa che si può riuscire a superare in pochi giorni, ci vorranno anni per metabolizzare una tragedia di questa portata“. Stefania Orlando si è dimostrata quindi molto chiara nella sua posizione ottenendo anche lei il consenso dei coinquilini.

Dello stesso parere è ovviamente anche Samantha De Grenet che ha avanzato una proposta molto singolare; una finale anticipata lunedì 8 febbraio. Secondo infatti quanto dichiara la ex modella e show girl si potrebbe organizzare una finale anticipata “bella e tutti assieme” da fare lunedì.

Ha infatti dichiarato: “Facciamo questa finale lunedì e chi c’è c’è, niente eliminazioni e votazioni. La chiediamo, usciamo tutti basta. Facciamo tutti così, siamo tutti con te“. Dayane ha commentato con molto piacere quanto detto dai suoi compagni che si sono stretti a lei ed al suo dolore.

I concorrenti sono profondamente destabilizzati dalla cosa, lo dimostrano le lacrime e l’emozione di tutti. Un abbraccio intorno a Dayane Mello che oggi ha perso un fratello di giovane età. Che sia arrivato il momento della fine del GF VIP edizione 2020?