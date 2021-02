Chiara Nasti e Neymar, una coppia che farebbe la fortuna delle riviste di gossip. Secondo ‘Chi’ il campione è letteralmente pazzo dell’influencer

Il calciatore e l’influencer, un binomio sempre vincente di questi tempi. Ne sono convinti anche a ‘Chi’ e infatti sull’ultimo numero appena uscito in edicola, lanciano una coppia potenzialmente esplosiva. Da una parte Neymar, uno degli attaccanti più famosi e pagarti al mondo. Ma dall’altra c’è una gloria nostrana come Chiara Nasti.

Già, la 23enne influencer napoletana, già concorrente all’Isola dei Famosi e che solo su Instagram vanta 1,7 milioni di follower. Ma ce n’è uno che la tempesterebbe di messaggi e di like. Neymar negli ultimi tempo non si perde una foto della biondissima Chiara e secondo la rivista avrebbe già anche provato a fissare un appuntamento.

Lei però, almeno per ora, non gli sta dando corda e si fa attendere anche se pare che il brasiliano non abbia nessuna voglia di mollare. La scorsa estate la Nasti che al momento risulta single aveva cominciato una storia con un altro calciatore, il tedesco Niklas Dorsch che oggi gioca in Belgio nel Gent. Ma era durata poco, il classico amore da vacanza.

In passato invece per lei diverse storie, reali op abbozzate. La più famosa di tutte quella con il rapper Emis Killa, oggi solo un ricordo. E allora cederà alle lusinghe di un calciatore? In fondo la sorella Angela, alla quale è legatissima, ha riallacciato la storia con Kevin Bonifazi, difensore ex Toro e che ora gioca nell’Udinese.

Neymar punta su Chiara Nasti ma secondo i media brasiliani il suo amore è un altro

Neymar, che non ha la fama di compagno sempre fedele, darebbe però già fidanzato. Almeno è quello che sostengono i media brasiliani e spagnoli che lo hanno accostato a Natalia Barulích, modella ed ex fidanzata del cantante Maluma. Sarà anche vero, ma è possibile che al momento lui abbia preso una pausa di riflessione puntando su altri obiettivi.

Solo un paio di mesi fa la stella brasiliana del PSG secondo il sito brasiliano ‘Extra’ avrebbe cominciato una “relazione aperta” con Gabily, popstar 25enne molto nota in Brasile e non solo.

L’attaccante brasiliano avrebbe agganciato per la prima volta la ragazza all’inizio della crisi legata

al Coronavirus.

Un primo contatto su Instagram, poi diversi incontri, e durante la pandemia lei lo avrebbe raggiunto a Parigi mentre e novembre avrebbero trascorso del tempo insieme in Brasile. I due però, secondo quanto riferito ad ‘Extra’, insistevano sul fatto che fosse una relazione aperta e senza nessun impegno esclusivo tra loro. Neymar è spesso al centro del gossip nel suo Paese ed è sempre stato uno spirito libero, tanto che fino ad oggi non ha mai avuto una relazione stabile.