Alda D’Eusanio torna a parlare dopo la squalifica dal GF Vip: “Vivo in uno stato d’ansia perenne, volevo scusarmi ma non ho potuto farlo”

Alda D’Eusanio è stata solo di passaggio al GF Vip. E pensare che Alfonso Signorini puntava molto su di lei per l’ultima fase del reality nella casa del Grande Fratello. La presentatrice aveva accettato di partecipare dopo un lungo “corteggiamento”, ma ha finito per farsi cacciare dopo pochi giorni. Il motivo sono state delle gravi considerazioni sulla vita privata di Laura Pausini.

In maniera sorprendentemente superficiale, “Aldina” ha commesso uno scivolone imperdonabile ed è stata squalificata immediatamente. Già qualche giorno prima, la vulcanica romana aveva rischiato grosso, utilizzando il termine “negro”. Per poco ha evitato la squalifica grazie a un televoto e al “buon cuore” del Grande Fratello. Ma dopo il secondo episodio la D’Eusanio non è stata perdonata. Come da regolamento, essendo stata squalificata, Alda è stata cancellata letteralmente dal reality. Nominata solo nella puntata in cui è stato spiegato l’addio e poi mai più citata.

Alda D’Eusanio racconta la sua esperienza dopo la squalifica al GF Vip: “Non mi hanno permesso di scusarmi”

Non è stata presente in studio, e sempre secondo le regole della produzione non potrà essere ospite dei programmi della rete per parlare della sua esperienza nel reality. Forse anche per questo la presentatrice, ormai 70enne, vive male questo episodio: “Vivo in uno stato d’ansia perenne” – ha spiegato in un’intervista al magazine “Nuovo” – spiegando che si è impegnata per delle scuse pubbliche, ma Mediaset ha semplicemente deciso di farla “sparire” dai palinsesti. “Mi spiace che non mi è stato consentito di scusarmi pubblicamente”.

Poi rivela: “E’ vero, il mio neurologo mi aveva vietato di partecipare al gioco. Mi disse che sarei crollata dopo poche ore e che avrei potuto combinare pasticci. Questo perché in quelle condizioni la mia soglia di attenzione sarebbe calata rapidamente“. E così è stato. E in effetti la simpatica Alda in quei pochi giorni si è scatenata: ha detto un po’ di tutto, spesso con atteggiamenti sopra le righe. Ma se inizialmente la cosa veniva accolta con simpatia, dopo la “tirata d’orecchie” sul termine razzista la produzione non ha accettato le gravi illazioni sulla Pausini. “Non volevo offendere nessuno, dicevo quello che mi passava per la testa”. E appunto, quello è stato il problema…