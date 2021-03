Fabrizio Corona non ha preso bene la decisione dei giudici di revocargli i domiciliari. Le immagini sono davvero impressionanti

Fabrizio Corona dovrà tornare in carcere. E’ questa la decisione che hanno preso i giudici del tribunale di Sorveglianza di Milano, revocando il differimento pena in detenzione domiciliare. L’ex re dei paparazzi quindi si vede annullata la possibilità di scontare la pena agli arresti domiciliari e sarà di nuovo detenuto all’interno di una struttura di sicurezza, dopo esserne uscito l’ultima volta a dicembre del 2019.

Corona, secondo i magistrati, ha violato le disposizioni che gli permettevano di rimanersene a casa. Tra queste, ad esempio, c’era la condizione di non partecipare a programmi televisivi e gli era stato vietato anche l’uso dei social.

Eppure l’ex agente ha continuato a far di testa sua, violando in più di un’occasione le regole. Il sostituto procuratore Antonio Lamanna ha quindi deciso di farlo tornare dietro alle sbarre, ma Corona non ha preso bene la notizia e ha compiuto un gesto inaspettato e davvero pericoloso.

Fabrizio Corona si taglia i polsi e accusa i giudici su Instagram

Il re dei paparazzi, non nuovo ad atteggiamenti fuori dagli schemi, si è tagliato i polsi e si è ricoperto il viso del suo stesso sangue. Poi, armato di smartphone, ha diffuso un video che lo ritrae completamente insanguinato mentre lancia accuse pesanti ai giudici rei, secondo Fabrizio Corona, di aver decretato il suo ritorno in carcere: “Questo è solo l’inizio! Dottoressa Corti, questo è solo l’inizio. Signor Lamanna, questo è solo l’inizio. Quanto è vero Dio, sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie! Vergogna! Chiedo, se no veramente mi tolgo la vita, che venga il presidente del tribunale di sorveglianza, che guardi gli atti!”.

Le immagini che vi proponiamo qui sotto sono davvero sconvolgenti. Vi chiediamo dunque di non guardarle se siete persone facilmente impressionabili, e ad ogni modo di evitare di riprodurle in presenza di bambini o minori.



Nel frattempo Corona è stato soccorso nel suo appartamento dal 118 e presumibilmente sarà trasportato all’ospedale Niguarda per ricevere tutte le cure del caso. Il suo legale Ivano Chiesa ha commentato così la decisione del tribunale: “In altre occasioni Fabrizio aveva sbagliato e sono stato io il primo a dirglielo. Questa volta, davvero, non c’è ragione per farlo tornare in carcere”.