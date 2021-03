La bella conduttrice televisiva e showgirl Elisa Isoardi è pronta ad approdare sull’Isola dei Famosi. Quel ricordo però ancora la attanaglia. Cosa è successo.

Elisa Isoardi è nata a Cuneo il 27 dicembre 1982 ed ha esordito nel mondo dello spettacolo giovanissima, partecipando a Miss Italia nel 2000. Una donna sempre pronta a nuove sfide e molte volte anche sotto i riflettori mediatici per la sua vita privata e sentimentale.

Il successo per Elisa Isoardi non si è mai fermato ed è stato sempre un crescendo. Il pubblico del piccolo schermo la ricorda maggiormente per la conduzione del celebre programma “La prova del cuoco”, al posto della conduttrice storica Antonella Clerici.

Il programma è stato per lei sia un grande trampolino che una enorme sfida visto il ruolo che si accingeva ad occupare. Prendere il posto di ‘Antonellina‘ nei cuori dei telespettatori non è stato affatto semplice ma Elisa, con la sua dolcezza e professionalità, giorno dopo giorno, ricetta dopo ricetta è riuscita nell’impresa.

Dopo ciò la bella showgirl ha partecipato a “Ballando con le stelle”, lo scorso anno, dove la bellissima Elisa si è distinta per la sua bravura e dedizione. Lo testimonia lo speciale rapporto creato con il suo partner di ballo Raimondo Todaro. La vita di Elisa Isoardi però non è stata sempre semplice.

Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi: le paure che porta con sé e quell’amore infranto

In una intervista di recente la bella conduttrice Elisa Isoardi ha infatti raccontato di aver vissuto un periodo difficile nel passato e che rischiava in modo molto importante di compromettere la sua carriera televisiva in modo irreversibile.

La bella Elisa Isoardi, che all’Isola vuole portare un po’ di suo fratello, dichiarò in modo molto sentito di aver scoperto di avere un polipo alle corde vocali. La conduttrice televisiva proprio in quell’intervista dichiarò che, dopo varie visite, l’unica via di guarigione era l’intervento chirurgico. Naturalmente il tutto poneva in stato di profonda paura e confusione la donna.

L’intervento infatti la spaventava moltissimo data l’importanza della voce per una conduttrice televisiva del suo calibro. Per fortuna è andato tutto bene e la bella conduttrice ha potuto contare ancora sulla sua voce per continuare la sua carriera ha ammesso in una recente intervista: “Ho avuto paura”

Purtroppo però per lei oltre al problema alle corde vocali si è aggiunto poi anche un problema di “cuore ed amore”. La bella conduttrice precedentemente è infatti stata sotto tutti i riflettori per la sua lunga relazione con il politico leader della Lega, Matteo Salvini.

La storia d’amore è stata molto significativa per lei che è stata legata al politico, all’epoca Ministro, dal 2015 al 2018. La fine della loro storia è stata un duro colpo per Elisa Isoardi, che ha dichiarato di aver sofferto molto per la conclusione di una relazione così importante per lei.

Con coraggio e grinta la bella conduttrice ha affrontato tutto a testa alta ed ora è pronta ad iniziare la sfida dell’Isola dei Famosi!