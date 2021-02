Scopriamo insieme chi è Antonino Spinalbese, il compagno di Belen Rodriguez che da qualche tempo è sulla bocca di tutti. Ecco tutte le informazioni su di lui.

Chi è Antonino?

Questa domanda, chi più e chi meno, se la sono fatta quasi tutti i fan (ed i detrattori) di Belen Rodriguez, la famosissima show-girl argentina.

I due, che ormai si frequentano da qualche mese, sembrano aver deciso di fare sul serio e questo ha comportato un interesse da parte della stampa niente male.

Di certo Antonino è passato da una vita “tranquilla” alla ribalta delle cronache: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Antonino Spinalbese: età, carrietà e vita privata del fidanzato di Belen

Nome : Antonino Spinalbese

: Antonino Spinalbese Data di nascita : 1 Febbraio, 1995

: 1 Febbraio, 1995 Età : 26 Anni

: 26 Anni Segno zodiacale : Acquario

: Acquario Professione: Hairstylist

Hairstylist Luogo di nascita : Milano

: Milano Altezza: /

/ Peso : /

: / Tatuaggi : Antonino ha diversi tatuaggi sparsi su tutto il corpo

: Antonino ha diversi tatuaggi sparsi su tutto il corpo Profilo Instagram ufficiale: @antonspin

Sono bastati solo pochi mesi per trasformare la vita di Antonino Spinalbese in una vera e propria favola.

Antonino, classe 1995, è un ragazzo che, come tanti, lavora duramente cercando di seguire le sue passioni: di mestiere, infatti, fa l’hairstylist ed ha raggiunto già dei bei traguardi!

Il fidanzato di Belen, infatti, lavorava per Aldo Coppola, uno dei saloni di bellezza per capelli più famoso di tutta Milano (per non parlare del mondo).

La clientela abituale è formata da star e personaggi famosi (oltre che dai personaggi più in di Milano) e per entrare a far parte del team di Corso Garibaldi bisogna avere un vero e proprio talento!

Nella sua vita, comunque, non c’è solo l’amore. Antonino sembra essere veramente legato alle sue sorelle per le quali è stato un vero e proprio supporto.

Dopo essersi aperto nelle pagine del settimanale Chi, Antonino ha infatti dichiarato:

“Sono già stato padre delle mie due sorelle. Nella vita ho vissuto momenti spiacevoli, ma adesso li ringrazio, perché sono le cose che ti succedono formano il tuo carattere. Quando ho perso mio padre mi sono reso conto di essere maturato, stagionato, invecchiato e ho preso il buono da una cosa brutta”

Insomma, dopo essere maturato molto presto a causa della perdita di suo padre, Antonino ha deciso di impegnarsi duramente e di guardare il lato positivo delle cose.

Adesso può seguire la sue vere passioni (la fotografia, l’arte e la moda) e sta per diventare padre a sua volta!

Dov’è nato Antonino Spinalbese e come ha conosciuto Belen

Antonino è nato a Milano nel 1995 e, nonostante abbia ben 10 anni di differenza con la sua fidanzata, è riuscito a conoscerla durante una festa di amici in comune.

Nonostante i due vivano a Milano, infatti, a quanto pare la freccia di Cupido li ha colpiti mentre si trovavano ad Ibiza, mentre celebravano un compleanno.

La scintilla, secondo i loro racconti, è scattata quasi immediatamente tanto che, una volta rientrati in Italia, la loro frequentazione è diventata sempre più assidua.

Dopo essere stato “paparazzato” in compagnia di Belen, Antonino ha deciso di uscire allo scoperto, pubblicando alcune foto della famosa show-girl sul suo profilo Instagram.

Adesso che i due sono una coppia stabile (nonostante le differenze e i “pochi” mesi di frequentazione) sono pronti ad affrontare anche il lato “pubblico” della loro relazione.

Sopravvivranno ai gossip?

Antonino: ecco le foto con Belen e senza barba

Anche se il suo stile personale è abbastanza riconoscibile, sul profilo Instagram di Antonino Spinalbese ci sono numerose istantanee che lo ritraggono in momenti della sua vita veramente… particolari!

Ecco alcune foto di Antonino senza barba, quasi irriconoscibile, ed ecco il volto che Belen ha imparato ad amare ed apprezzare.

Per tutti i fan della show-girl, quindi, questo potrebbe essere un chiaro segnale.

Per Belen, la barba, è importantissima!

Il papà della bambina di Belen Rodriguez: com’è andata davvero?

Una storia che ha tenuto tutti i fan di Belen inchiodati allo schermo del cellulare.

Dopo qualche tempo dall’annuncio della frequentazione con un ragazzo più giovane, del quale, però, Belen era chiaramente innamorata, sono arrivati i primi segnali “strani”.

Belen, infatti, è stata tradita da un dettaglio particolare in una delle sue foto di Instagram e questo ha fatto partire moltissime speculazioni riguardo la sua presunta gravidanza.

All’inizio la show-girl ha negato assiduamente i pettegolezzi ma, dopo l’annuncio speciale, ha deciso di aprirsi.

Oltre ad averci rivelato il nome della bambina, Belen ha parlato anche di una profonda ferita personale; Antonino, però, era lì con lei.

Adesso i due sono più uniti che mai se, come riporta Elle, Antonino si esprime così riguardo a Belen:

“Belen è il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio […] Per me in un rapporto bisogna sposarsi tutti i giorni, è per questo che ogni giorno chiedo a Belen se vuole sposarmi. Ma non per avere un documento, ma perché desidero che questa gioia si rinnovi sempre“.

Insomma, i due sono decisamente pronti a mettere su famiglia, nonostante la differenza d’età.