Chi è Rocco Casalino? Scopriamo insieme tutte le informazioni più importanti dell’ex partecipante del Grande Fratello diventato giornalista.

Un passato da partecipante al Grande Fratello ed un presente da portavoce di Giuseppe Conte.

Insomma, la carriera del famoso opinionista televisivo e giornalista italiano Rocco Casalino sembra essere una di quelle che prendono delle direzioni veramente inaspettate!

Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questo giornalista!

Rocco Casalino: età, altezza, vita privata e carriera

Nome : Rocco Casalino

: Rocco Casalino Data di nascita :1º luglio 1972

:1º luglio 1972 Età : 49 Anni

: 49 Anni Segno zodiacale : Cancro

: Cancro Professione: Portavoce dell’ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

Portavoce dell’ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte Luogo di nascita : Frankenthal, Germania da una famiglia originaria di Ceglie Messapica (Brindisi)

: Frankenthal, Germania da una famiglia originaria di Ceglie Messapica (Brindisi) Altezza: 1,86

1,86 Peso : /

: / Credo politico : Movimento Cinque Stelle

: Movimento Cinque Stelle Profilo Instagram ufficiale: @rocco_casalino

Nato in Germania da una famiglia di origini pugliesi, Rocco Casalino ha vissuto per sedici anni in terra tedesca.

Tornato in Italia nel 1988 completa la sua educazione in un istituto tecnico industriale di Ceglie Messapica; si laurea, successivamente, a Bologna in ingegneria elettronica.

Nel 2000, Casalino diventa famoso in Italia per la sua partecipazione alla prima edizione in assoluto del Grande Fratello.

Durante la competizione, Rocco riesce a conquistare le simpatie del pubblico (anche se, successivamente, dichiarerà di aver cercato di manipolare gli altri concorrenti e le nomination), finendo la competizione al quarto posto.

Eliminato alla penultima puntata, ha passato più di 90 giorni nella Casa più spiata d’Italia (e dire che l’ultima edizione del GF VIP ha stufato anche un personaggio decisamente importante).

Un risultato niente male!

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Casalino inizia un percorso televisivo come giornalista ed opinionista in alcuni dei salotti più “famosi” d’Italia.

Nel 2011 incomincia la sua militanza nel Movimento 5 Stelle. Tra il 2012 ed il 2014 si occupa della comunicazione del gruppo parlamentare visto che le sue candidature sono state sempre ritirate a causa di contestazioni sul web.

Dal 2014, oltre ad essere il responsabile per la comunicazione con i media al Senato della Repubblica per il Movimento Cinque Stelle, Casalino diviene anche “coordinatore della comunicazione nazionale, regionale e comunale del Movimento 5 Stelle”.

Dal 2018 al 2021 è stato portavoce e capo dell’ufficio stampa del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte durante il Governo Conte I e il Governo Conte II.

La vita privata di Rocco Casalino ed il libro appena pubblicato

Per quanto nel suo passato ci siano stati degli episodi televisivi poco edificanti a riguardo (spesso è arrivato a litigare con personaggi di spicco a causa del suo orientamento sessuale che non voleva dichiarare), Rocco Casalino è impegnato sentimentalmente con un uomo da moltissimi anni.

Con il suo compagno, che si chiama Josè Carlos Alvarez, ha una relazione che dura da già più di sette anni.

Rocco Casalino, dunque, non ha né moglie né figli anche si in passato ha dichiarato di essere bisessuale.

Da pochi giorni ha pubblicato un libro “Il Portavoce” nel quale parla della sua vita.

“Non mi ha regalato niente nessuno, questo è sicuro. E se sono orgoglioso di dove sono arrivato non è tanto per il ruolo che ricopro ma perché non dimentico mai da dove sono partito, cioè dalle condizioni più svantaggiate dell’universo. Sono convinto che esistano casualità, ostacoli, fortune, sfortune, coincidenze, mille cose che non controlliamo, e allo stesso tempo credo che ognuno di noi sia artefice del proprio destino”.

Con ogni probabilità, Casalino si riferisce anche al suo rapporto conflittuale con il padre del quale parla ampiamente nel suo libro.

“Il dolore più grande è stato non subire violenze fisiche da mio padre, ma vederlo picchiare mia madre e non poterla difendere in alcun modo. Ogni anno, però, da quando è morto, riesco a gestire meglio quei brutti ricordi. Ho sempre sofferto un gran freddo a casa. Mio padre non accendeva il riscaldamento per risparmiare e quindi ora non mi interessano i soldi o avere una casa grande, anzi, ma la casa deve essere molto calda”.

Insomma, da partecipante di un reality show a giornalista e da ingegnere a scrittore.

La vita di Rocco Casalino potrebbe riservargli ancora ulteriore sorprese!