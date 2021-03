È morto oggi, 17 Marzo 2021, il famoso direttore d’orchestra James Levine. Aveva lavorato con la Metropolitan Opera fino al 2018.

Ci ha lasciati oggi il famoso direttore d’orchestra James Levine.

A diffondere la notizia è stato il suo medico personale, Len Horovitz che ha rilasciato una dichiarazione per il New York Times.

Il famosissimo musicista aveva 77 anni ed aveva lavorato con l’orchestra del Metropolitan di New York per tantissimi anni: la sua collaborazione con l’orchestra, tra luci ed ombre, è finita nel 2018.

James Levine: il direttore d’orchestra del MET muore a 77 anni

Per quarant’anni è stato il direttore d’orchestra del Metropolitan Opera di New York e, dopo l’allontanamento nel 2018, ha continuato a dirigere sul palco della Boston Symphony Orchestra.

Oggi, 17 Marzo 2021, il New York Times ha annunciato la sua dipartita dopo che la notizia è stata confermata dal medico di fiducia, Len Horovitz.

Parliamo di James Levine, discusso direttore d’orchestra, con una carriera strepitosa alle spalle.

Dopo aver debuttato alla Metropolitan Opera di New York con La Tosca di Puccini, Levine occupò il posto di direttore per più di 40 anni, partendo dal 1976.

Sotto la sua guida, l’orchestra diventerà una delle più famose del mondo, raggiungendo traguardi veramente inaspettati.

Levine, inoltre, fu considerato uno dei più grandi artisti e direttori d’orchestra tanto che gli fu conferita la National Medal of Arts, il maggior premio USA per gli artisti.

Nella sua vita non c’era solo il lavoro sul palcoscenico: Franco Zeffirelli gli chiese di curare le musiche per il film La traviata e Roy E. Disney chiederà che sia proprio lui a curare la colonna sonora di Fantasia 2000 (film d’animazione famosissimo dove Levine “recita” il ruolo di sé stesso).

Le accuse di molestie sessuali che lo allontanarono dalla Metropolitan Opera

Il famoso direttore, nato a Cincinnati nel 1943, è stato sospeso e licenziato dal suo incarico alla Metropolitan Opera a causa di alcune accuse di molestie sessuali.

Levine, infatti, ha dovuto terminare anticipatamente il suo lavoro come direttore dell’orchestra di New York.

Nel 2017 Levine aveva già lasciato il posto a causa di motivi di salute mentre nel 2018 l’orchestra lo licenziò in tronco a causa di un’inchiesta che ha rivelato le molestie perpetrate da Levine per anni nei confronti di tre uomini.

Le accuse risalgono ad un’indagine del 2016 che avrebbe svelato i fatti, accaduti molti anni prima.

Gli abusi di “comportamenti sessualmente offensivi e molesti nei confronti di artisti vulnerabili nelle prime fasi della loro carriera” sarebbero infatti accaduti quando Levine aveva 41 anni e le sue vittime 15.

Dopo l’inchiesta della polizia, il MET aveva avviato un’indagine interna che aveva confermato le accuse.

Il direttore musicale aveva quindi dovuto abbandonare il posto nella Metropolitan Opera per sempre ma citando per danni da quasi 5,8 milioni di dollari l’orchestra.