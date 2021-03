Covid-19, bollettino del 17 marzo 2021: tutti i numeri del contagio in Italia grazie al Ministero della Salute e alla Protezione Civile

I numeri ufficiali forniti dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute ogni giorno offrono un quadro su lo stato sulla pandemia da Coronavirus nel nostro Paese. Su InstaNews potrete consultarli in tempo reale. Questi erano i dati del bollettino del 16 marzo 2021.

Tutti i dati del contagio di oggi, 17 marzo 2021

Sale il numero delle vaccinazioni giornaliere, anche se non hanno raggiunto ancora valori in grado di farci stare tranquilli.Ma non accennano a scendere i contagiati, con un numero di decessi ancora alto e con i ricoverati in ospedale che stanno aumentando.

Totale casi: 23.059

Tamponi: 369.084

Morti: 431

Guariti: 19.716

Ricoverati: +419

Terapie intensive: +61

Tasso di positività: 6,2% (+0,7%)

Vaccinazioni totali: 7.101.882

Adesso scendiamo nel dettaglio per i dati relativi ad ogni singola regione. Qui di seguito la tabella complessiva e vediamo anche quella dei singoli territori che mostra l’aumento o la diminuzione dei contagi rispetto ai dati del giorno precedente.

Lombardia: +4.490

Veneto: +2.191

Piemonte: +2.374

Campania: +2.665

Emilia Romagna: +2.026

Lazio: +1.728

Toscana: +1.275

Sicilia: +782

Puglia: +1.734

Liguria: +321

Friuli Venezia Giulia: +986

Marche: +856

Abruzzo: +304

Sardegna: +92

P.A. Bolzano: +158

Umbria: +324

Calabria: +216

P.A. Trento: +285

Basilicata: +126

Molise: +77

Valle d’Aosta: +49

Due studi, arrivati negli ultimi giorni da Israele e dagli Stati Uniti, sembrano confermare la stessa ipotesi. Le donne in gravidanza che si vaccinano, trasmettono la copertura vaccinale anche al nascituro. La prima ricerca, svolta a febbraio, ha confermato che gli anticorpi sono stati trovati in tutte le donne che avevano ricevuto il vaccino Pfizer durante il terzo trimestre di gravidanza. Ma anche nei loro neonati, attraverso il trasferimento placentare.

Uno studio simile, condotto negli Stati Uniti e pubblicato la scorsa settimana, ha rilevato come gli anticorpi indotti nelle donne in gravidanza da vaccini come Pfizer e Moderna funzionano anche sui nascituri. Sono infatti stati trasferiti ai bambini attraverso la placenta o il latte materno.