Covid-19, bollettino del 16 marzo 2021: tutti i numeri del contagio in Italia grazie al Ministero della Salute e alla Protezione Civile

I numeri ufficiali forniti dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute ogni giorno offrono un quadro su lo stato sulla pandemia da Coronavirus nel nostro Paese. Su InstaNews potrete consultarli in tempo reale. Questi erano i dati del bollettino del 15 marzo 2021.

Tutti i dati del contagio di oggi, 16 marzo 2021

Sale il numero delle vaccinazioni giornaliere, anche se non hanno raggiunto ancora valori in grado di farci stare tranquilli.Ma non accennano a scendere i contagiati, con un numero di decessi ancora alto e con i ricoverati in ospedale che stanno aumentando.

Totale casi: in aggiornamento

Morti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Terapie intensive:

Tasso di positività:

Vaccinazioni totali:

Adesso scendiamo nel dettaglio per i dati relativi ad ogni singola regione. Qui di seguito la tabella complessiva e vediamo anche quella dei singoli territori che mostra l’aumento o la diminuzione dei contagi rispetto ai dati del giorno precedente.

Lombardia:

Veneto:

Piemonte:

Campania:

Emilia Romagna

Lazio:

Toscana:

Sicilia:

Puglia:

Liguria:

Friuli Venezia Giulia:

Marche:

Abruzzo:

Sardegna:

P.A. Bolzano:

Umbria:

Calabria:

P.A. Trento:

Basilicata:

Molise:

Valle d’Aosta:

Vaccini, la sperimentazione su quello di Medicago e GlaxoSmithKline è arrivata alla fase 3. E Moderna negli Usa testa il vaccino per i bambini

Oggi dal fronte vaccini arrivano due notizie importanti. In Canada sta per cominciare la fase 3 di sperimentazione, quella decisiva, del vaccino contro il Covid-19 prodotto da Medicago insieme a GlaxoSmithKline. Saranno ‘arruolati’ 30mila soggetti composti da adulti sani (18-65 anni) e successivamente adulti anziani (dai 65 anni in su) e si svolgerà in 10 Paesi.

Invece Moderna ha annunciato di avere cominciato le fasi 2 e 3 per il vaccino contro il Covid-19 nei bambini di età superiore ai 6 mesi e inferiore ai 12 anni, negli Stati Uniti e in Canada. I test saranno effettuati in collaborazione con il National Institutes of Health (Nih) su 6.750 bambini e prevedono due fasi. Servono per per stabilire la dose corretta e il siero sarà somministrato in due dosi ad un campione casuale. Invece un’altra parte riceverà un placebo.