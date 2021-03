Con un post di Instagram decisamente divertente, Carolina Rey ha annunciato che oggi riusciremo sicuramente a conoscerla meglio.

Mamma, attrice e conduttrice: sul profilo Instagram di Carolina queste sono le tre caratteristiche che vengono indicate da subito ai suoi follower. Oggi la famosa conduttrice ha deciso di “mettere le tende” in TV e potremo conoscerla meglio. Con più di 65.000 follower ed una presenza scenica decisamente interessante, Carolina non ha di certo bisogno di presentazioni!

Carolina Rey campeggia in Rai con Oggi è un altro giorno e Stasera tutto è possibile

“Oggi metto le tende in RAY… Appuntamento Alle 14 sempre su rai uno, sempre a @altrogiornorai1 da super serena bortone… E Questa sera invece alle 21 vi aspettiamo per ridere su @instarai2 a #STEP @stasera_tutto_e_possibile_“.

Lo ha detto e, obiettivamente, lo sta facendo davvero: Carolina Rey sta prendendo possesso del palinsesto della TV di stato.

I suoi fan non potrebbero esserne più felici! La simpatica conduttrice ha già abituato i suoi follower alla sua simpatia ed ironia.

Spesso, sul suo profilo, compaiono foto con didascalie simpaticissime ed irriverenti che hanno già conquistato il pubblico. Carolina Rey, infatti, è un volto noto della TV italiana: su Instagram ha più di 65.000 follower che la seguono grazie alle sue partecipazioni a numerosi programmi TV.

Da Un medico in famiglia a Tale e quale show (dove arrivò ultima portando un pezzo della grandissima cantautrice Nada Malanima), Carolina ha decisamente fatto conoscere il suo “personaggio” grazie al piccolo schermo. Il suo campo “d’interesse” fino ad ora è stato principalmente Rai Gulp dove ha condotto numerosi programmi per bambini ed adolescenti: la notizia non deve stupire.

Carolina, infatti, è diventata mamma nel 2018 di un bambino (Filippo) che compare spesso nei suoi post di Instagram! Eh sì, perché Carolina non è solo un’attrice ed una conduttrice televisiva: grazie ai suoi canali social, infatti, il contatto con il pubblico è assicurato. Stasera la vedremo in TV insieme a Stefano De Martino (che, ormai, ha sostituito Belen) durante il programma Stasera è tutto possibile: cosa possiamo aspettarci dalla nostra conduttrice preferita?

Tramite il suo profilo Carolina comunica giornalmente con i fan parlando anche di questioni più importanti.

Uno dei suoi post sul matrimonio ci ha fatto capire cosa ne pensa del rapporto con il marito, il produttore cinematografico Roberto Cirullo.

“Sostenersi, supportarsi, sopportarsi, rispettarsi. Esserci nei momenti difficili, duri ma anche e sopratutto ridere, sorridere e ricordarsi il perché in “quel giorno” si è deciso di dire “si” a quella persona. Ridere, “alimentare” e “disinnescare”Sono le prime tre cose che mi vengono in mente se penso ad un amore lungo tutta la vita perché è vero che è raro, ma da inguarìbile romantica non smetto di pensare e credere che esista. E voi…?“