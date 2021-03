Stefano De Martino avrebbe una nuova fiamma: al fianco dell’ex di Belen Rodriguez, infatti, ci sarebbe una famosissima top model. Ecco di chi si tratta.

Il silenzio sulla vita amorosa del famosissimo ex di Belen Rodriguez aveva decisamente insospettito tutti gli amanti del gossip. Dopo un lungo periodo di “ritorni di fiamma” (prima proprio con la famosa show-girl, poi con Gilda Ambrosio ed infine con Mariana Rodriguez), pare che sia finalmente arrivata la “fiamma” capace di “eclissare” Belen. Ecco chi è la nuova fidanzata del papà di Santiago: a quanto pare è una delle top model più pagate al mondo!

Stefano De Martino dimentica Belen con una nuova fiamma: si tratterebbe di MariaCarla Boscono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariacarla Boscono (@mariacarlaboscono)

Classe 1980, un metro e settantotto d’altezza ed una carriera veramente sconvolgente nel mondo della moda.

Di chi parliamo? Ma dell’identikit della nuova fiamma di Stefano De Martino, supermodella di fama mondiale che gli avrebbe fatto finalmente dimenticare la show-girl argentina: MariaCarla Boscono!

Il settimanale Chi avrebbe paparazzato i due insieme: certo che, dopo un lungo periodo nel quale Stefano De Martino si professava single, ci voleva proprio una supermodella per superare le sue difese! MariaCarla Boscono, infatti, è una delle top model italiane più famose e pagate del mondo.

In Italia solo lei, Bianca Balti e Eva Riccobono, sono considerate modelle di fama internazionale e la rivista Forbes le ha inserite nella sua classifica delle “più pagate”. Se il famoso ballerino e conduttore ha alle spalle una relazione decisamente famosa, quella con Belen Rodriguez che è, al momento, incinta del suo compagno Antonino Spinalbese, anche MariaCarla Boscono vanta frequentazioni altrettanto importanti! Il suo ex fidanzato, infatti, è Ghali il famoso rapper italiano con il quale aveva quasi dieci anni di differenza.

Insomma, i due sono decisamente due figure di spicco nel mondo dello spettacolo e della moda ed era chiaro che la “paparazzata” avrebbe riscosso un enorme successo. Sebbene manchino ancora delle conferme ufficiali (anche se i due si seguono a vicenda su Instagram), sembra proprio che tra di loro ci sia del tenero e che la supermodella sia riuscita a far dimenticare Belen a Stefano.

La show-girl argentina sarà contenta che il suo ex e papà del suo primo figlio abbia deciso di andare oltre? E cosa ne pensano i fan di Stefano De Martino? Il suo nuovo amore con la supermodella MariaCarla Boscono, famosissima anche per la sua bellezza decisamente non convenzionale sarà “accettat0”? In attesa di una conferma ufficiale da parte dei due, non possiamo far altro che attendere ulteriori aggiornamenti sulla questione.