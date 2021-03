Ha fatto veramente scalpore il look che Alessandra Amoroso ha sfoggiato nell’ultima puntata di C’è Posta per Te: ecco quanto costa.

Successo di pubblico ma non solo per la famosa cantante pugliese che ha fatto veramente girare la testa a tutti con il suo outfit. Durante l’ultima puntata di C’è Posta per Te, infatti, l’Amoroso ha deciso di sfoggiare un look veramente incredibile. Non solo per i capi ma anche per il loro costo! Ecco a quanto ammonta, nel dettaglio, la “spesa” per tutto l’outfit proposto dalla cantante vincitrice di Amici.

Alessandra Amoroso ecco quanto costa il suo look

Quanto costa il look scelto da Alessandra Amoroso per partecipare all’ultima puntata di C’è Posta per Te? La famosissima cantante, infatti, ha scelto un look veramente niente male per la sua partecipazione al fianco di Maria De Filippi; via perline e pizzi e sì ad uno stile boho-chic veramente al passo con i tempi!

Alessandra, infatti, ha deciso di presentarsi sul “palco” di C’è Posta per Te con un due pezzi floreale, arricchito da dettagli di pizzo nero ed una cintura in vita da vera rocker.

Il look, firmato Etro, è coronato da una pettinatura “finto” spettinata, molti anelli alle dita e pendenti alle orecchie.

Sembra un vero e proprio look da ragazza della porta accanto! Eppure, nonostante la “semplicità” dell’insieme, l’outfit è veramente di grande impatto e la prestigiosa firma ha fatto nascere delle domande riguardo il costo.

Etro, infatti, è una casa di moda decisamente famosa che ha firmato anche gli outfit finali dei Maneskin, concorrenti di Sanremo 2021, regalando loro un look veramente indimenticabile.

I due pezzi scelti da Alessandra per presenziare a C’è Posta per Te (dove incontrerà “a sorpresa” alcuni dei partecipanti, nella puntata di stasera, sabato 13 marzo 2021), fanno parte della collezione Pre-Fall 2020 ed hanno un costo veramente elevato.

Il top è realizzato in seta, con le maniche lunghe, e presenta una fantasia a fiori rosa scuro su un fondo nero: sul davanti, proprio all’altezza dello scollo, è presente un inserto trasparente.

Il costo totale è di 925 euro!

La gonna coordinata, poi, presenta la stessa fantasia anche se con aggiunte di pizzo nero sul bordo e sul davanti. Il costo di questo capo è di 2.145 euro. Ma non è finita qui! Anche la cintura, infatti, fa parte sempre della collezione di Etro ed ha un costo veramente elevato: 590 euro!

Occupiamoci ora delle scarpe; eh sì, perché Alessandra Amoroso non ha di certo sfoggiato un paio di scarpe con il tacco qualunque! I sandali che ha deciso di indossare, di color borgogna a lacci, tempestati di cristalli dello stesso colore, fanno parte della collezione di Giannico e costano la bellezza di 740 euro.

Insomma, un look decisamente prezioso per la nostra Alessandra Amoroso a cui, poi, si aggiungono ovviamente gli accessori ed il suo splendido sorriso. Nel suo insieme, comunque, l’outfit sembra essere veramente poco ricercato o pretenzioso, anzi!

Alessandra Amoroso, il look da rockstar: il conto fa girare la testa

Comunica perfettamente il look da cantante “rock“, pronta a divertirsi ma consapevole del fatto che non è questo il luogo dove “scatenarsi“. Insomma, abbinamenti veramente ben coniugati tra loro che presentano un’immagine assolutamente perfetta.

Ma, dopotutto, Alessandra Amoroso ci ha ben abituati a look sempre alla moda, studiati nei minimi dettagli e che la valorizzano al meglio per ogni occasione. Questa volta, però, siamo rimasti decisamente stupiti dal costo del suo outfit che ha quasi raggiunto il tetto dei 5.000 euro.

Insomma, copiare lo stile di Alessandra Amoroso decisamente non è alla portata di tutti visto il costo complessivo del suo outfit. Questo non toglie, però, che il suo stile personale possa essere preso come modello per sapere cosa indossare per essere, come lei, una vera e propria icona di moda!

Lo stile primaverile, quindi, mischierà elementi rock come le borchie ed i dettagli di pizzo nero ad elementi più romantici e soft, come i fiori ed il colore rosa. Pronti a realizzare il nostro personalissimo outfit?