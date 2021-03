Maria Teresa Ruta, dubbi su Giulia e Pierpaolo: “Non una coppia vera”. Le accuse della ex concorrente del GF Vip sulla love story

Maria Teresa Ruta è stata tra le concorrenti più frizzanti e imprevedibili dell’ultima edizione del GF Vip. L’ex presentatrice ha sognato di arrivare alla finale, ma la sua eliminazione è arrivata a un passo dall’ultimo atto del reality.

Ora che è uscita dalla casa del Grande Fratello, oltre ad aver riguadagnato un bel po’ di popolarità tra il pubblico, la simpatica Maria Teresa (che nello show ha partecipato con la figlia Guenda, eliminata dopo poche puntate) non manca di lanciare accuse e frecciate contro gli ex concorrenti “suoi colleghi”. In un’intervista a “Mio”, la giornalista giudica la love story tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi dopo la fine dello show.

GF Vip, Maria Teresa Ruta “distrugge” la storia tra Giulia e Pierpaolo: “Non è una vera coppia”

La Ruta esprime dubbi sulla sincerità di questo presunto “amore”, e di certo non ci riga intorno. “Non sono una coppia vera, ma insieme sono molto carini”. Questo il sibillino passaggio con cui l’ex conduttrice lancia – sommessamente – una bordata.

E riguardo la sua vicenda, la giornalista smentisce di essere ancora innamorata dell’ex marito e padre di Guenda, Amedeo Goria: “Se lo amo ancora? Assolutamente no”. Voci che la Ruta ha voluto smentire, perché soprattutto dopo la fine del GF Vip sono iniziate a circolare voci di una riconciliazione con l’ex marito.