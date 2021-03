Tommaso Zorzi defollowa su Instagram alcuni ex coinquilini del GF Vip prima di cominciare l’Isola dei Famosi nel ruolo di opinionista

Tommaso Zorzi riesce sempre a catturare l’attenzione del pubblico. Anche in questo periodo in cui in tv è stato “fermo”, l’ex vincitore del GF Vip si è fatto notare per le sue iniziative. L’ultima in ordine di tempo è arrivata a poche ore dal suo debutto come opinionista all’Isola dei Famosi. L’influencer avrà il ruolo di opinionista in studio.

Ancora non si sa se in via definitiva o solo “pro tempore”, ma è difficile pensare che con la sua popolarità possa fare parte del reality solo per poco tempo. Intanto Tommaso ha annunciato un grandioso “repulisti” su Instagram. Nel pomeriggio di sabato ha annunciato di essere in procinto di fare una grande “pulizia contatti”, smettendo di seguire alcuni profili sul popolare social. “Sto facendo una di quelle pulizie su Instagram che ciao“, ha annunciato su Twitter raccogliendo molti consensi.

Isola dei Famosi, Tommazo Zorzi toglie il follow ad alcuni ex del GF Vip

Andando a “spulciare” l’elenco dei seguiti di Tommaso, si vede che è scomparsa Giulia Salemi, che fino a qualche giorno fa era sicuramente seguita. I due hanno avuto dei celebri scontri all’interno della casa. Probabilmente al buon Tommaso non hanno fatto piacere le critiche che la ragazza ha continuato a riservargli anche post trasmissione. Anche Maria Teresa Ruta è scomparsa dall’elenco: la giornalista lo ha criticato duramente in alcune interviste.

E’ stato lo stesso Tommaso a confessare di essere rimasto male per questi strali. La “vendetta” è lo stop al follow su Instagram. E poi nella lista dell’influencer mancano anche Guenda Goria (figlia di Maria Teresa Ruta ed ex concorrente del GF Vip), Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. In questo caso, alcuni fan hanno spiegato che Tommaso già da prima non seguiva queste tre persone. Tralasciando la Goria, sembra strano che dopo la fine del reality non sia scattato il “follow” per gli altri due finalisti e (presunti?) amici. Ecco perché anche quest’ultima situazione lascia quantomeno qualche sospetto.