Quali sono i segni più mammoni di tutto lo zodiaco? Scopriamolo insieme, analizzando le prime cinque posizioni di segni che amano la mamma!

Hai mai conosciuto qualcuno il cui modo di rapportarsi agli altri è quantomeno… strano?

Magari “fa i capricci” od affronta le discussioni in una maniera che ti sembra veramente assurda.

Bene, forse non lo sapevi ancora, ma si potrebbe trattare di uno dei cinque segni che sono stati decisamente viziati dalla mamma!

Ovviamente, voler bene alla propria mamma è (quasi) sempre non solo scontato ma anche un buon segno.

Se, però, hai paura che il tuo partner sia decisamente troppo “attaccato” alla sua mamma è ora di fare qualcosa!

Scopriamo insieme quali sono i cinque segni che non possono stare lontani dalla loro mamma.

Segni più mammoni dello zodiaco: ecco la classifica

Hai mai conosciuto qualcuno che affrontasse ogni litigio proprio come un bambino a cui viene negato il barattolo di Nutella da 500 grammi al supermercato?

Urla, strepiti, pugni e piedi sbattuti al suolo e via discorrendo sono il tuo pane quotidiano?

Va bene, forse la descrizione è un poco didascalica e, sicuramente, il tuo partner non si mette a urlare in mezzo alle corsie di un supermercato, te ne diamo atto.

Resta, però, da appurare quanto il tuo compagno sia un mammone o meno e, per fortuna, l’oroscopo può aiutarci anche in questo!

Anche se abbiamo scoperto qui quali siano i segni che sarebbero delle mamme perfette e qui quelli che sono considerati veramente cattivi, non abbiamo ancora parlato dei “mammoni”.

Ecco le prime cinque posizioni dei partner che potrebbero essere veramente troppo attaccati alla loro mamma (anche figuratamente) e rendere la tua relazione un inferno.

Non ci sarai anche tu, vero?

Sagittario: quinto posto

Anche se non sembra, i nati sotto il segno del Sagittario possono essere dei veri e propri “mammoni“.

Il motivo è legato al loro carattere dolce e sensibile, sognatore e che è rimasto un po’… proprio come quello dei bambini!

Il Sagittario, infatti, è famoso per essere uno dei segni più buoni dello zodiaco e la sua spensieratezza lo rende un amico veramente prezioso.

Tutto va bene fino a quando, però, il suo lato “da bambino” non finisce per interferire con le dinamiche di una relazione sentimentale.

Quando qualcosa non va come vuole lui, quindi, il Sagittario decide improvvisamene di comportarsi come un vero viziato.

Cercare di farlo ragionare è veramente molto difficile!

Gemelli: quarto posto

C’è qualcuno che potrebbe ricordarci un bambino più dei nati sotto il segno dei Gemelli?

Probabilmente no!

Abituati come sono a cambiare umore, argomento, amicizie, amori e città, i nati sotto questo segno sono persone che spesso “esplodono” di rabbia per poi fare finta di niente un minuto dopo.

Il loro rapporto sentimentale finisce spesso per diventare una vera e propria relazione a senso unico nel quale i Gemelli “tiranneggiano” il partner, esattamente come fa un bambino piccolo.

La loro fragilità, poi, spesso li difende dalle conseguenze più gravi: insomma, sono dei veri e propri “mammoni” abituati al fatto che tutti si comportino come vogliono loro!

Cancro: terzo posto

Al terzo posto della nostra classifica dei segni più mammoni troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro; insomma, non solo sono il segno materno per eccellenza ma sono anche veramente attaccati alla loro mamma!

Non parliamo solo in senso figurato ma anche letterale: il Cancro adora la mamma e la famiglia!

Qualora non fosse in buoni rapporti con i parenti di sangue, possiamo assicurarti che il Cancro è riuscito a costruirsi una famiglia alternativa, che nutre il suo bisogno (quasi ossessivo) di essere accudito e curato e, viceversa, di fare lo stesso agli altri.

Trovarsi in una relazione con un Cancro vuol dire essere anche quasi “soffocati” dalle loro continue attenzioni e richieste: insomma, il Cancro tratta gli altri come vorrebbe essere trattato lui!

Toro: secondo posto

Ha sempre una parola “cattiva” per la mamma, ma il Toro è uno di quei segni ai quali non si può assolutamente toccare la famiglia!

I nati sotto questo segno, infatti, sono persone decisamente attaccate ai legami familiari e sentimentali e possono infiammarsi all’improvviso se pensano che stiate denigrando i loro cari!

Il lato negativo, ovviamente, è che è quasi impossibile cercare di farlo ragionare quando si tratta di legami di sangue: il Toro è qualcuno che metterà sempre al primo posto la sua famiglia ed i bisogni necessari.

Gli altri esistono, certo, ma solo in una classifica che li vede occupare posizioni molto più basse!

Ariete: primo posto nella classifica dei segni più mammoni dello zodiaco

Ti è mai capitato di non rispondere immediatamente ad un messaggio su WhatsApp o di non ricordarti di chiamare un amico dell’Ariete?

Allora sai bene che cosa ti aspetta: un duro trattamento del silenzio e recriminazioni fino a quando sarete amici.

Il motivo? Ma il fatto che l’Ariete è il segno più “mammone” di tutto lo zodiaco!

I nati sotto questo segno, infatti, sono decisamente viziati e convinti di essere le uniche persone importanti nella vita degli altri (vi ricordano, per caso, dei bambini?).

Impossibile cercare di far loro capire che, nella vita, ci sono impegni e priorità per ognuno e che non sempre l’Ariete si trova al primo posto.

Esattamente come farebbe un vero bambino, infatti, l’Ariete si offenderà senza motivo salvo poi tornare a tirarvi per la manica appena avrà bisogno di attenzioni.!