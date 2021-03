Mara Venier, Domenica In ci sarà: negativi tutti i tamponi dopo la positività al Covid dell’opinionista Strabioli

Domenica In di oggi, domenica 14 marzo 2021, è salva. La puntata andrà in onda perché i tamponi sono risultati tutti negativi. Scongiurato il clamoroso “stop” alla trasmissione dopo la positività dell’opinionista Pino Strabioli emersa in occasione dell’appuntamento di Sanremo. Secondo TVBlog, la puntata di oggi sarebbe stata fortemente a rischio.

Sarebbe bastato un solo tampone positivo per fermare tutti: del resto i protocolli Rai sono molto rigidi. E già una settimana fa, la positività dell’opinionista ha messo a rischio la puntata e ha portato allo stop cautelativo anche del comico Vincenzo De Lucia. Strabioli era stato in contatto con lo stesso De Lucia (i due avevano viaggiato in auto verso Sanremo insieme) e alcune persone della redazione. Fortunatamente non c’è stata una diffusione di contagi

Mara Venier salva: la puntata di Domenica In ci sarà

Per questo motivo tutto lo staff si è sottoposto a due tamponi in pochi giorni e un terzo il cui esito è arrivato ieri sera. Con il via libera la puntata può andare in onda, anche perché la produzione ha seguito tutte le regole del rigido protocollo Rai, sempre secondo TVBlog. Nessun rischio, quindi, e via libera alla puntata di oggi, che tornerà in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Una volta al sicuro la puntata diamo un occhiata alla scaletta. Ospiti di oggi, proprio in tema di Coronavirus, il professor Matteo Bassetti e il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri. Poi spazio all’intrattenimento, con riferimenti ancora a Sanremo: tra gli ospiti Noemi, Aiello, Arisa ed Annalisa. Prevista anche la partecipazione di Greta Scarano, protagonista femminile della serie tv su Francesco Totti, che andrà in onda su Sky dal 19 marzo.