Autocertificazione marzo 2021, il pdf da compilare. Il modulo e le informazioni necessarie per gli spostamenti in zona rossa e arancione

Pronte a entrare in vigore le nuove norme anti Covid, con nuove restrizioni valide in tutta Italia. Una zona rossa estesa quasi in tutto il paese per cercare di contenere la terza ondata della pandemia. Una situazione delicata, che si porterà avanti fino a Pasqua: anche nei giorni di festa sono previsti restrizioni molto pesanti. In pratica, non si potrà fare altro se non rimanere in casa: un po’ come accadde un anno fa.

Nuove restrizioni anti pandemia: zona rossa in quasi tutta Italia. Serve l’autocertificazione

E con le imminenti serrate, in vigore da domani (ma già da diversi giorni in alcune regioni) per uscire bisognerà portare con sé la famigerata autocertificazione. Per allontanarsi da casa, infatti, sono consentiti unicamente motivi di salute, lavoro e necessità. Ecco perché bisognerà portare con sé un’adeguata giustificazione agli spostamenti. Naturalmente, le motivazioni dovranno essere verificabili. Aumenteranno anche i controlli.

Autocertificazione Covid-19 marzo 2021: scarica qui il modulo

Il modulo deve essere interamente compilato, anche se in caso di visita ad amici o parenti non sarà necessario indicare il nome delle persone a cui si fa visita. I dati da inserire sono nome, cognome, dati anagrafici, documento di identificazione con i suoi estremi, numero telefonico. Bisognerà poi dichiarare di essere a conoscenza delle misure di restrizioni e di non essere sottoposti a quarantena. Ovviamente, il campo fondamentale da compilare è quello della motivazione dello spostamento: essenziali gli indirizzi di partenza e di destinazione. Ovviamente ogni modulo deve essere firmato dal dichiarante.