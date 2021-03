Domenica In, puntata a rischio a causa del Covid: le ultime su Mara Venier

Domenica In a rischio per Covid: Mara Venier non va in onda? La puntata non potrebbe andare in onda domenica 14 marzo 2021: cosa è successo

La puntata di “Domenica in” del 14 marzo 2021 è a rischio? Si rincorrono voci di un concreto rischio di slittamento della 27esima puntata a causa del Covid. Secondo il sito Blogo, ci sarebbe un allarme Coronavirus nello staff del programma. Il motivo riguarda la scorsa settimana, quando l’intera squadra della popolare trasmissione di Mara Venier ha mandato in onda la puntata da Sanremo.

Molte persone sarebbero entrate in contatto con l’opinionista Pino Strabioli, risultato poi positivo al Covid. L’uomo avrebbe preso il virus da Gigi Marzullo, anche lui infetto. Secondo le indiscrezioni era questo il motivo per cui la Rai ha impedito a Strabioli di partecipare a Domenica In, così come all’imitatore Vincenzo De Lucia.

Domenica In, puntata a rischio Covid: cosa è successo

L’attore e il comico, infatti, avevano viaggiato insieme in auto. La produzione di Domenica In segue un protocollo rigido, che in questi casi dovrebbe prevedere uno stop cautelativo. La puntata di domenica 14 marzo dovrebbe andare in onda dallo studio “Fabrizio Frizzi” di Roma, ma al momento non si sa nulla di certo.

Per ora non si sono registrati casi di positivi nello staff della trasmissione, ma tutti sono stati sottoposti a tampone in questi giorni. Solo dopo i risultati si farà il punto della situazione. Intanto, le condizioni di Pino Strabioli e Gigi Marzullo sono buone. Entrambi sono a casa e sarebbero asintomatici. Solo per l’opinionista un forte mal di gola, passato poi in fretta.