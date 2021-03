Elettra Lamborghini positiva al Covid: “Ho pianto tutto il giorno” ha raccontato in una “storia” su Instagram. Cosa è esattamente successo

Giorni difficili per Elettra Lamborghini, che a pochi giorni dal suo debutto come opinionista a “L’Isola dei Famosi” è risultata positiva al Covid. Quarantena inevitabile (ma non ha sintomi) e, naturalmente, salterà i primi appuntamenti. Si parla di almeno le prime due puntate, ma c’è anche chi vocifera che la sua partecipazione al reality sia in discussione.

La simpatica e procace cantante, attivissima sui social, ha pubblicato ieri una serie di “stories” nelle quali ha spiegato la situazione, raccontando stato d’animo e condizioni in questo periodo particolare. Oltre a ufficializzare la malattia, Elettra ha detto di star bene, ma ha perso il senso del gusto e dell’olfatto. Inoltre ha una leggera tosse, ma nel complesso si sente bene. I suoi fan si chiedono come ha preso il virus, visto che lei ha spesso raccontato di passare molto tempo a casa, proprio per precauzione. E’ stata lei stessa a raccontare la dinamica della vicenda.

Elettra Lamborghini racconta il Covid su Instagram

‘Tutto è cominciato qualche giorno fa. Sono andata a fare una passeggiata con le mie sorelle sui colli”. La sera stessa, mentre l’artista era al telefono con il padre, ha cominciato a tossire. Il genitore le ha fatto notare che quella tosse non era normale. Contemporaneamente, la Lamborghini ha cominciato a non sentirsi bene, per questo ha fatto il tampone.

Il primo è risultato negativo, ma su consiglio dell’analista ne ha fatto anche un altro ed è risultata positiva. “Ho pianto per tutto il giorno – ha raccontato ai suoi follower – vai in depressione per un giorno”, ha raccontato la Lamborghini. Poi ha voluto parlare anche della cattiveria delle persone. “Non vi dico cosa mi hanno fatto. Ti fanno sentire come se avessi la peste”, ha concluso, spiegando anche che ha subito contattato tutte le persone che aveva incontrato nei giorni precedenti.