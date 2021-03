Il finale di Che Dio ci aiuti 6 emoziona, ascolti auditel da capogiro per la serie tv. L’ultima puntata è stata seguita da 6.113.000 spettatori pari al 27.1% di share

Si è chiusa la sesta stagione di “Che Dio ci aiuti”, la popolare fiction di Rai 1. Ultimi due episodi in attesa di una settima stagione (che dovrebbe esserci) con un incredibile risultato dal punto di vista degli ascolti. L’ultimo appuntamento con le simpatiche suore “capitanate” da Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi hanno nettamente vinto la serata degli ascolti, totalizzando ben 6.113.000 spettatori pari al 27.1% di share. In particolare: 6.401.000 spettatori e il 24.4% di share per il primo episodio, 5.881.000 spettatori e il 30% di share per il secondo episodio.

Superata abbondantemente la concorrenza, con Canale 5 che mandato in onda il film “Wonder Woman”, che ha totalizzato 1.850.000 milioni di spettatori, pari al 9.3% di share. “Anni 20”, su Rai 2, ha totalizzato soltanto 394.000 spettatori, vale a dire l’1.6% di share. Rai3 ha concluso lo show “Lui è peggio di me”, che ha messo insieme 1.049.000 milioni di spettatori pari ad uno share del 4.3%. Non si tratta di risultati esaltanti.

Auditel, ascolti record e grande successo per “Che Dio ci aiuti 6”

Su Rete 4, la consueta “Dritto e Rovescio” ha fatto 1.196.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Italia 1 il film comico italiano Vacanze ai Caraibi ha portato 1.315.000 milioni di spettatori con il 5.3% di share. Ma il vero successo è quello di “Che dio ci aiuti”. La fiction, con i suoi toni leggeri ma con temi importanti, ha emozionato nell’ultima puntata. Sicuramente ha dato un bel contributo la partecipazione straordinaria di Can Yaman, il bellissimo attore turco molto popolare tra il pubblico femminile.

Simpatica la sua apparizione, che ha dato vivacità all’epilogo della fortunata fiction con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi, Simonetta Columbu, Gianmarco Saurino e Diana Del Bufalo. Lieto fine a parte, per quel che riguarda la settima stagione c’è curiosità: secondo indiscrezioni, infatti, Can Yaman potrebbe far parte del prossimo cast. Nella puntata di ieri ha ricoperto il ruolo di nuovo barista, e questo lascia intendere che ci possano essere le premesse per una sua partecipazione anche in futuro con un ruolo stabile nella fortunata serie.