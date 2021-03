Gianni Morandi ricoverato in ospedale. Si è ustionato mani e gambe mentre bruciava le sterpaglie, ma le sue condizioni non sono gravi

Paura per Gianni Morandi. Il popolare cantante è ricoverato in ospedale per ustioni su gambe e braccia. L’incidente mentre bruciava delle sterpaglie nella campagna di sua proprietà. L’artista, ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna, non è in gravi condizioni.

E’ stato ricoverato d’urgenza nel pomeriggio di ieri, ma la notizia è emersa soltanto nella notte. Morandi, 76 anni, a quanto pare stava eseguendo dei lavori nella sua terra. Bruciava delle sterpaglie che aveva raccolto, ma a un certo punto ha perso l’equilibrio ed è caduto nel falò. Subito curato dai medici, le ustioni più gravi riguarderebbero la mano destra.

Gianni Morandi ustionato, il selfie prima dell’incidente

Oggi Morandi sarà ricoverato al centro grandi ustionati di Cesena per delle visite specialistiche. Molta paura, ma l’artista non è mai stato in pericolo di vita ed ha anche scherzato con il personale medico. Testimoni raccontano di un Morandi spaventato, ma di buon umore. Ha anche scattato dei selfie con alcuni presenti.

Poco prima dell’incidente, Morandi aveva postato sul suo profilo Facebook (sempre molto attivo) una foto che lo ritraeva a bordo del suo trattore, mentre mostrava i suoi guanti da lavoro. Sul retro si vedono le sterpaglie che successivamente ha bruciato e che sono state poi causa dell’incidente. Per il cantante tanti messaggi di auguri e solidarietà da parte dei suoi tantissimi seguaci sui social.