A gran sorpresa il beniamino del pubblico e vincitore dell’ultima e più longeva edizione del GF VIP Tommaso Zorzi ha fatto un annuncio spiazzante.

Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha ormai conquistato il doppio se non il triplo della fama e della notorietà di prima andando ben oltre ogni aspettativa dei fan ed arrivando ad essere il personaggio più discusso e chiacchierato del momento.

Nelle scorse settimane si era però ampliamente parlato di lui e del suo futuro. Molte persone lo vedevano come personaggio di punta di molteplici show targati mediaset e non solo. Sembra proprio che tutti volessero avere nel proprio parterre il carisma, il coraggio, l’unicità ed il talento del bellissimo influencer milanese Tommaso Zorzi.

Tantissime erano state le ipotesi a riguardo a partire dai programmi firmati dalla bella conduttrice partenopea Barbara d’Urso fino ad arrivare ai programmi di successo di Maria De Filippi. Sembra però che fra i più litiganti “goda qualcun altro”. Vediamo cosa ha annunciato Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi: l’annuncio shock scatena i fan

“Come avete già avuto modo di leggere – dice l’influencer milanese – sarò ufficialmente parte del team dell’Isola dei Famosi con Ilary Blasi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini“. A quanto pare quindi il prodigio della casa più spiata d’Italia entrerà a far parte del cast dell’isola.

In queste settimane si era parlato tantissimo anche di questo e soprattutto bisogna sottolineare quanto precedentemente Tommaso Zorzi avesse parlato del rapporto con Elettra Lamborghini, della loro amicizia e della sua fine proprio a causa, così sembrerebbe, dell’ex fidanzato di lui.

Elettra Lamborghini, risultata da poco positiva al covid, a riguardo non si era mai espressa ed anzi sembra proprio che l’Isola dei Famosi, qualora fosse confermata la poltrona di opinionista per tutti e tre, potrebbe avere un buon trampolino di lancio per recuperare del tutto il rapporto con Tommaso.

I due giovani vip sembra che già da dopo la vittoria di Tommaso al GF VIP avessero già fatto pace, ma vederli assieme ricucire il rapporto di un tempo ha fatto già andare alle stelle i fan di entrambi. E voi siete pronti a vederlo nelle vesti di opinionista?

