Per quale squadra tifano i segni zodiacali? Sai che la tua passione per una squadra di calcio potrebbe dipendere dal tuo segno? Scopri per quale squadra tifano i segni zodiacali

Il calcio è lo sport più seguito in Italia. La passione per il pallone coinvolge milioni di persone e spesso il calcio altera il nostro umore. Tutto ciò dipende dal risultato della nostra squadra del cuore. Ognuno di noi ama dei colori: c’è chi tifa per la squadra della propria città, chi si innamora di un calciatore e poi tifa quella squadra per tutta la vita e chi invece preferisce la strada più facile e tifa per le squadre blasonate.

Di sicuro è complicato trovare qualcuno che non abbia almeno una piccola simpatia per una squadra. Anche chi non segue il calcio in maniera accanita, anche chi non conosce nemmeno un giocatore ha una squadra del cuore. E, quando quella squadra vince, di sicuro l’umore è migliore.

Non tutti sanno, però, che ogni segno zodiacale ha la sua squadra del cuore. Quindi potresti sostenere i colori che ami anche a causa del tuo segno. Vediamo nel dettaglio la squadra preferita di ogni segno zodiacale per capire se sono le stelle che ci hanno fatto appassionare ai colori che spesso ci fanno soffrire o se invece i motivi sono altri.

Oroscopo e calcio: per quale squadra tifano i segni zodiacali?

Le stelle possono condizionare il nostro interesse per lo sport. Possono farlo in maniera talmente invadente da poter influenzare addirittura la passione per una squadra piuttosto che per un’altra. Abbiamo già visto quali sono i segni più tecnologici o i segni peggiori da avere come ex fidanzati. Scopriamo adesso per quale squadra tifano i segni zodiacali.

Per quale squadra tifano i segni zodiacali? Ariete: Chelsea

I nati sotto il segno dell’Ariete tendono a tifare per il Chelsea. Preferiscono seguire il calcio europeo, soprattutto quello inglese. La dimensione borghese dei ‘blues’ li rappresenta in pieno. Anche perché la storia del Chelsea ci insegna che sono sempre pronti a risollevarsi dopo una grande sconfitta, proprio come i nostri amici del segno dell’Ariete.

Toro: Bayern Monaco

I Toro sono persone molto pratiche e allora quale squadra migliore di una tedesca? Il Bayern Monaco sposa in pieno gli ideali di coloro che sono nati sotto il segno del Toro. Pratici, essenziali, sempre forti e mai domi. Il Bayern Monaco non bada troppo alle apparenze, punta al massimo risultato senza andare troppo per il sottile. Proprio come il Bayern Monaco, da sempre squadra durissima da affrontare perché non punta sul bel gioco ma è storicamente solida e vincente.

Per quale squadra tifano i segni zodiacali? Gemelli: Liverpool

La squadra preferita di chi è nato sotto il segno dei Gemelli è il Liverpool. I ‘Reds’ sono una squadra rapida, molto dinamica. Hanno storicamente un gioco che si basa sull’intelligenza e su una strategia precisa. Esattamente come i nostri amici del segno dei Gemelli. Vincenti ma con un progetto chiaro e ben studiato.

Cancro: Roma o Napoli

Chi è nato sotto il segno del Cancro è tradizionalista e molto attaccato alla famiglia. Per questo l’appartenenza è un valore fondamentale nello sport e tifare per la squadra della propria città è un obbligo. Napoli e Roma sono le squadre preferite dai nostri amici Cancro, legati alle proprie radici come lo erano Romolo e Remo sotto la lupa o come i napoletani sono attaccati al loro amato Vesuvio.

Per quale squadra tifano i segni zodiacali? Leone: Barcellona

I nati sotto il segno del Leone amano l’estro, la positività, l’ottimismo, la potenza e la voglia di andare oltre qualsiasi limite o confine. Proprio come il Barcellona. I ‘blaugrana’ rispettano storicamente tutte le esigenze dei nostri amici Leone e oltre i confini si trovano meravigliosamente, avendo vinto la Champions ben cinque volte.

Vergine: Milan

I nati sotto il segno della Vergine sono governati da Mercurio, la divinità con le ali ai piedi, simbolo del movimento. Amano molto muoversi e fare sport. Per questo la squadra preferita dei nostri amici della Vergine non può che essere il Milan. La voglia di muoversi li spinge ad andare a vedere i rossoneri allo stadio, non possono proprio rinunciare alle emozioni che offre la gradinata.

Per quale squadra tifano i segni zodiacali? Bilancia: Arsenal

Chi è nato sotto il segno della Bilancia è noto per essere una persona sempre molto equilibrata. Raramente li vediamo esporsi troppo. Mettersi in mostra non rientra tra le loro principali priorità. E nemmeno tra quelle meno importanti, è qualcosa che odiano. I nostri amici della Bilancia tifano per l’Arsenal, una squadra che da molti anni ormai è fuori dalla lotta per il vertice, pur mantenendo un certo fascino.

Scorpione: Juventus

I nati sotto il segno dello Scorpione non conoscono mezze misure. Una cosa è bianca o nera e non accettano condizioni. Solo nel calcio riescono a fondere il bianco e il nero, perché tifano per la Juventus. Una squadra che è schierata tutta da un lato, che ha come motto “vincere è l’unica cosa che conta” e che si ama o si odia. Senza mezze misure, proprio come i nostri amici dello Scorpione.

Per quale squadra tifano i Sagittario: Ajax

I nati sotto il segno del Sagittario amano lo sport e sono ossessionati dalla propria forma fisica. Non esiste farsi trovare con qualche chilo in più o con il fiatone dopo un allenamento. L’Ajax è la loro squadra preferita, sempre all’altezza della situazione nonostante non abbia il budget dei top club europei. I nostri amici Sagittario apprezzano il calcio totale degli olandesi, che ha esaltato doti tattiche e, soprattutto, fisiche qualche decennio fa.

Capricorno: Paris Saing-Germain o Manchester City

Coloro che sono nati sotto il segno del Capricorno amano lavorare per accumulare quanto più denaro possibile. La ricchezza serve per vivere una vita migliore e va cercata ad ogni costo. Il Paris Saint-Germain e il Manchester City sono due dei club più ricchi del mondo e per questo affascinano molto i nostri amici del Capricorno.

Per quale squadra tifano i segni zodiacali? Acquario: Real Madrid

I nati sotto il segno dell’Acquario amano essere indipendenti e non dover sottostare alle regole imposte da altre persone. Comandare, essere imprevedibili sono due fattori fondamentali per la loro vita. Per questo il Real Madrid sposa in pieno le loro esigenze. Un club che splende di luce propria da sempre, capace negli ultimi anni di vittorie insperate, soprattutto in campo europeo.

Pesci: Inter, Torino o Fiorentina

Chi è nato sotto il segno dei Pesci è spesso tormentato da terribili ingiustizie. A volte sembra proprio che tutti ce l’abbiano con loro, quasi sempre senza un motivo. Se qualcosa può andare storto, sicuramente sarà ai nostri amici del segno dei Pesci. Per questo amano i colori di Inter, Fiorentina e Torino, squadre storicamente destinate a soffrire ma che, quando vincono, lo fanno alla grande!