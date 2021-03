Umberto D’Aponte, marito di Guendalina Tavassi, ha deciso di rompere il silenzio sulla crisi del loro matrimonio che in queste ore sta facendo il giro del web.

Nelle ultime ore i riflettori sono puntati sulla coppia che è diventata in pochi minuti la più chiacchierata del web. Sembra infatti che purtroppo fra i due ci sia aria di forte tempesta e che purtroppo sia alle porte il divorzio. Eppure la coppia è sempre apparsa come fortemente unita e stabile.

Purtroppo però è arrivato da parte della ex gieffina Guendalina Tavassi l’annuncio della separazione da suo marito Umberto D’Aponte. Il tutto non ha lasciato assolutamente indifferenti i fan della coppia ed infatti ci sono stati molteplici commenti sul web.

Molti non vedevano nelle parole di Guendalina Tavassi tutta la verità ed anzi altri erano addirittura pronti a gridare all’ipocrisia ed alle finte rotture per visibilità. In questo caso però ci ha pensato il diretto interessato, Umberto D’Aponte, a dire la propria verità e porre fine alle polemiche.

Umberto D’Aponte dice la verità sulla rottura con sua moglie Guendalina Tavassi

Fra di loro vi erano sempre e solo messaggi d’amore. Sembrava essere la storia d’amore tutta del Sud. Romantica e tenera, divertente e spensierata. La coppia perfetta. Purtroppo però l’aria di tempesta è vera ed i due sono separati in casa. Il tutto lo ha confermato lui.

Infatti nelle sue stories di Instagram ha raccontato: “Voglio mettere un punto alla situazione. Io non devo chiedere scusa a nessuno. Alcuni comportamenti che ho avuto sono sbagliati nei suoi confronti. A San Valentino ho messo quei post perché io voglio riconquistarla“. Il tutto risponde anche alle critiche di chi diceva che Guendalina aveva parlato di mesi di rottura quando poi nemmeno un mese fa Umberto aveva pubblicato un post d’amore a San Valentino per sua moglie.

A questo poi aggiunge: “Sono una persona innamoratissima di Guendalina, abbiamo periodi in cui stiamo bene e periodi in cui stiamo meno bene. Abbiamo fatto un punto della situazione per chiarire la realtà dei fatti.

Noi non siamo due sprovveduti”.

Il giovane e bellissimo napoletano ha infatti messo i puntini sulle i lasciando intendere ai fan della coppia che proverà in tutti i modi a riconquistare sua moglie. “Per il bene dei figli cerchiamo di stare il più sereni possibile. Prometto di resettare e di recuperare questo rapporto con Guendalina. Lasciateci sereni” conclude il giovane.

Che sia uno spiraglio di speranza per la riappacificazione fra i due?