La bellissima influencer ed opinionista ha annunciato la fine del suo matrimonio con Umberto D’Aponte. L’annuncio ai fan lascia tutti senza parole.

La coppia l’avevamo vista sempre, così come possiamo vedere dai social, felice ed unita più che mai. Guendalina sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia alcuni anni fa è stata sempre accolta dall’abbraccio caloroso del pubblico ed anche dagli sguardi delle persone che sempre si son mostrate ammaliate dalla bellezza della donna.

Guendalina Tavassi non ha mai nascosto nulla ai propri fan ed anzi, da influencer e sempre attenta ai social, molte volte ha reso partecipe i propri follower della sua vita quotidiana personali e della coppia. Un grande successo per la coppia che è sempre stata molto amata dai fan.

Tutto si aspettava il popolo del web sempre attento ai gossip tranne che vi fosse addirittura una separazione fra la bella ex gieffina ed il suo bellissimo marito di origini napoletane Umberto D’Aponte. Il tutto è giunto come un fulmine a ciel sereno soprattutto per quello che ha detto Guendalina.

Guendalina Tavassi divorzia dal marito: ecco cosa è successo

La simpatica coppia era già stata tempo fa al centro dei riflettori per una vicenda che aveva colpito la loro famiglia e che ha destato e continua a destare rabbia ed indignazione. Tutti si sono schierati in loro difesa per la violenta intrusione nella loro vita privata. A causa dell’hakeraggio del cellulare di Guendalina, infatti sono stati resi pubblici alcuni video ‘compromettenti’ della loro intimità.

I due sembravano però essersi uniti più che mai e che erano per l’appunto un simbolo di stabilità ed unità di coppia. Il tutto sarebbe poi anche confermato dal fatto che Umberto D’Aponte proprio a San Valentino, quindi nemmeno un mese fa, aveva pubblicato una foto che li ritraeva assieme in un momento d’amore (di cui sopra).

Purtroppo però così non è stato. Infatti nelle sue stories di Instagram la ex gieffina ha scritto: “Ragazzi per favore vi chiedo di non insinuare o di scrivere di situazioni che non esistono e di avere un minimo di tatto e di rispetto per questa vicenda“.

Il tutto poi aggiungendo che “in questo momento della sua vita vorrebbe soltanto un po’ di serenità per i suoi figli e per la sua famiglia“. “Umberto – dice la ex gieffina romana – è il padre dei miei figli ed è la persona più importante della nostra vita. Noi continuiamo a volerci un bene smisurato e viviamo in armonia in casa nostra per il bene dei nostri figli, ma siamo separati in casa da mesi“.

“Ormai questa cosa che è rimasta privata per molti mesi e ciò testimonia di come abbiamo raggiunto un certo equilibrio in famiglia” prosegue la donna che poi aggiunge “un sentimento può mutare nella sua forma, ma rimane sempre il buono nella sostanza e soprattutto quando ci sono di mezzo dei bambini e non c’è alcun tipo di attrito o incomprensione all’interno del nostro rapporto”.

“Io – conclude Guendalina Tavassi – ed Umberto continuiamo a volerci bene ed a rispettarci come persone più per noi stessi e per i nostri bambini. Sono sicura che chiunque ci segue da tempo, ha imparato a conoscerci capirà questa nostra decisione. L’amore purtroppo non è soltanto passione e dirsi ti amo, ma volersi bene nel modo più profondo che possa esistere o al di là di ogni circostanza”.

Giunge così al termine la storia d’amore che aveva incantato e fatto sorridere migliaia di fan? Seguiranno ulteriori aggiornamenti.