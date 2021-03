A Vite al limite la storia di Christina Philips colpì i cuori di tutti i fan più accaniti del programma. La sua rinascita miracolosa è già virale.

La donna che vedete in foto e che abbiamo imparato a conoscere grazie a Vite al Limite pesava oltre i trecento kilogrammi e purtroppo non poteva svolgere una vita autosufficiente ed in forze. Una storia che a tratti ha lasciato un segno nel cuore di tutti i fan del programma e non solo.

Affiancata dal dottor Nowzaradan la giovane donna ha intrapreso un percorso anche di crescita e formazione personale oltre che di benessere fisico. Infondo si sa che per stare bene vi è bisogno di una mente sana in un corpo altrettanto sano.

Andiamo a fare un piccolo recap della storia della giovane donna e tutto quello che le è successo poi e che l’ha portata a diventare virale. Christina Philips è pronta a riprendere in mano la propria vita e darne un risvolto completamente nuovo.

Vite al Limite, Christina Philips e la foto che ha fatto il giro del web

La giovane donna è infatti una delle protagoniste più amate dello show proprio per la simpatia e la voglia di vita che la caratterizzavano. Una donna che nonostante le molteplici complicazioni dovute al suo peso davvero molto importante ha trovato sempre la forza di reagire.

Nel 2014 l’abbiamo poi conosciuta per la sua partecipazione al programma tanto amato e che sforna sempre storie molto emozionanti, qui assieme al dottore più famoso del settore è riuscita ad intraprendere il percorso che l’ha portata alla sua rinascita.

Ha perso più di duecento kilogrammi ed oggi è più in forma che mai. La donna è e resterà sempre grata di tutto quello che le è stato dato e di tutte le gioie che ha potuto provare grazie alle cure del dottor Nowzaradan. Sui social la giovane donna racconta di essere super felice di tutto quello che riesce a far eora e che prima non poteva fare. Dal camminare, all’uscire da sola fino al semplicemente potersi godere la vita così com’è.

Questa è una storia che ci insegna a dare valore alla vita ed a quello che essa ci offre. Che gli eccessi siano purtroppo dannosi in ogni direzione. Viva la vita, ci insegna Christina che oggi sfoggia un fisico di appena 80 kg.