Quali sono i segni peggiori da avere come ex? Scopriamo insieme la classifica delle prime cinque posizioni dei segni più diabolici tra i fidanzati.

Ti è mai capitato di avere a che fare con un ex fidanzato decisamente… insostenibile?

Bene, anche se (quasi) tutti possono affermare di aver conosciuto e frequentato almeno una persona che definire “diabolica” è un vero e proprio eufemismo.

Scopriamo insieme, secondo le stelle ed i pianeti, quali sono i segni zodiacali con cui non dovresti mai fidanzarti o, almeno, con i quali dovresti evitare di lasciarti!

I segni peggiori come ex fidanzati: ecco le prime cinque posizioni

In che rapporti sei con il tuo ex fidanzato?

In molti, dopo che la storia finisce, preferiscono troncare direttamente i rapporti oppure prendersi qualche periodo di paura piuttosto che avere a che fare con il partner appena lasciato.

I motivi, ovviamente, sono più che comprensibili! Per quanto due persone si possano lasciare “bene“, infatti, se la storia è finita evidentemente qualche problema c’è o c’è stato.

L’oroscopo, però, anche non è una scienza esatta e lo leggiamo solo per divertimento, può aiutarci anche in questo campo.

Abbiamo già analizzato diversi tratti caratteriali dei segni zodiacali e le nostre classifiche ci hanno dato molte risposte.

Ad esempio, abbiamo parlato di quali siano i segni più infedeli ed anche quelli che, invece, una volta innamorati non sono proprio in grado di tradire il partner.

Oggi vogliamo parlare, invece, di quali sono i cinque segni peggiori da avere come ex fidanzati.

Meglio controllare se ci sei tu, il tuo partner attuale oppure chiedere al tuo fidanzato di dirti… di che segno sono le sue ex!

Cancro: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro; generalmente, questo segno, viene associato a sentimenti piuttosto teneri e gentili ma abbiamo scoperto che non è tutto oro quel che luccica!

Il Cancro, infatti, può essere un ex veramente difficile e pensante da sopportare.

Il motivo? Semplice!

I nati sotto il segno del Cancro sono bravissimi a provocare negli altri il senso di colpa e vi lasceranno (o si faranno lasciare) elencandovi tutti i reparti sentimentali nel quale siete scadenti.

Spesso, poi, quando decidono di troncare i rapporti finiscono per sparire da un giorno all’altro lasciandovi, improvvisamente, completamente da soli!

Scorpione: quarto posto

Ve lo abbiamo detto e ripetuto tantissime volte: mai far arrabbiare un nato sotto il segno dello Scorpione!

Questo segno, infatti, è uno dei più combattivi e dispotici dello zodiaco, pronto ad andare in guerra quando è necessario.

Una rottura, per lui, rappresenta una vera e propria sconfitta e lo Scorpione non gestisce bene il fallimento.

Se siete stati voi a lasciare lo Scorpione, dovete aspettarvi una vendetta di qualche tipo al primo momento disponibile: meglio dormire con un occhio aperto!

Leone: terzo posto

Conoscete qualcuno di più orgoglioso di un nato sotto il segno del Leone? Ci farebbe piacere conoscerlo!

Chi ha un ex Leone saprà già di che cosa stiamo parlando: i nati sotto questo segno, infatti, sono bravissimi a rendervi la vita un inferno sia durante la relazione che… dopo!

Potete star certi, infatti, che il Leone non vorrà più avere nulla a che fare con voi dopo la rottura ma questo, sfortunatamente, non vorrà dire che avranno smesso di pensarvi, anzi!

Rimugineranno a più non posso su quanto è successo e, la prima volta che vi rivedrete, saranno pronti ad esplodere!

Vergine: secondo posto

Se avete un ex fidanzato della Vergine è giunta l’ora, con ogni probabilità, di bloccare il suo numero ed anche tutti i suoi account sui social network!

I nati sotto questo segno, infatti, sono persone decisamente difficili da lasciare.

La Vergine, infatti, non può ammettere un fallimento e, soprattutto quando viene lasciata, si ritrova spesso a cercare di sistemare le cose, per semplice amore della perfezione.

Insomma, in altre parole: un ex della Vergine non farà altro che darti il tormento fino a quando non chiuderai tutte le porte, le porticine, i portoni e le fineste.

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni peggiori come ex

Il “vincitore” della classifica è proprio il segno dei Gemelli che si conferma essere uno degli ex più “diabolici” che si possano trovare sul mercato!

I nati sotto questo segno, infatti, sono decisamente difficili da gestire a causa della loro duplice personalità che, spesso, li porta ad agire in maniera impulsiva ed incoerente!

Se il vostro ex è un Gemelli preparatevi a mesi (se non anni) di chiamate e messaggi nella notte, litigi a scoppio ritardato, recriminazioni accuratissime di fatti avvenuti nel millennio passato e chissà cosa ancora.

Impossibile, per loro, accettare che qualcosa non sia finito a meno che non siano stati loro a deciderlo al 100% (ed è meglio dirlo subito: non saranno mai sicuri al 100%).

Insomma, sono veramente degli ex… difficili da sopportare!