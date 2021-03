Barbara Palombelli ha deciso di rispondere al comunicato della famiglia della leggenda della musica italiana Luigi Tenco. Ecco cosa è successo.

La nuova regina di Forum nella sua serata di Sanremo ha fatto molto parlare di sé. Bisogna dire che già dall’annuncio della sua presenza sul palco dell’Ariston era sembrato molto strano che una conduttrice Mediaset potesse concedersi al palco di Sanremo. Ovviamente però tutti ricordiamo della partecipazione della famosissima conduttrice Maria De Filippi con Carlo Conti. Il tutto quindi non era assolutamente nuovo.

La signora dello studio di Forum sul palco di Sanremo ha però fatto un monologo molto particolare e che ha fatto molto parlare durante questi giorni, tant’è che non è mancata la risposta da parte dei diretti interessati della vicenda. Un argomento che fa ancora male tutt’oggi ai fan più accaniti.

Luigi Tenco ci ha lasciato troppo giovane. Ha abbandonato questo mondo che non riteneva degno di sostenerlo. Una leggenda della musica italiana. La sua memoria in questi giorni è sulla bocca di tutti proprio per il monologo della conduttrice televisiva.

Barbara Palombelli risponde al comunicato della famiglia Tenco

Il tutto era iniziato con una frase non molto felice riportata dal monologo all’Ariston: “Pensate che Luigi Tenco proprio qui giocando con una pistola ha trovato la morte”. La frase non era stata colta da tutti e molti avevano pensato ad un uso metaforico delle parole.

La realtà però è che la famiglia Tenco non ha amato assolutamente le parole pronunciate dalla Palombelli ed avevano risposto con le rime con il comunicato di cui avevamo parlato prima e che però non ha posto fine alle polemiche. Infatti la stessa Barbara Palombelli si è difesa dalle “accuse” dicendo: “Ho soltanto citato una mia intervista a Gino Paoli, che ha ripetuto le stesse parole in diverse occasioni. E mi sono documentata negli archivi Rai”.

Come se non bastasse, ci sono state reazioni anche da parte dei consiglieri d’amministrazione Rai Rita Borioni e Riccardo Laganà. I due hanno infatti espresso tutto il loro rammarico in una nota comune e diramata agli organi di stampa da parte loro. Inoltre hanno ricordato di aver espresso già tutto il loro dispiacere per aver concesso spazio a volti Mediaset sul primo canale Rai.

A tal proposito i due fanno sapere nel loro comunicato che “tra discutibili palloncini in platea e monologhi forzati, sembra essere sfuggito, qui e lì, il controllo editoriale da parte dei vertici aziendali. E infatti è arrivata puntuale la legittima protesta dei familiari di Luigi Tenco”. Parole fortissime e che di certo non le hanno mandate a dire.

I due consiglieri d’amministrazione Rai Rita hanno infine fatto le loro scuse alla famiglia di Luigi Tenco e chiesto di riservare all’artista morto nel 1967 proprio durante il festival di Sanremo di quell’anno uno spazio opportuno e congruo sulla emittente principale Rai per poter rettificare quanto dichiarato da Barbara Palombelli a Sanremo 2021. Intanto però fra Barbara Palombelli e la famiglia Tenco sembra non essere finita qui.