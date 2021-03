Qual è il rapporto che lega Tommaso Zorzi, il vincitore del GF VIP, e la influencer di origini persiane Giulia Salemi dopo la loro partecipazione al reality?

Ancor prima che entrasse nella casa del GF VIP in un secondo momento la bella Giulia Salemi a quanto pare on si era lasciato in meravigliosi rapporti con il suo non mai del tutto certo amico e collega influencer Tommaso Zorzi. Sembra infatti che i due non fossero in buoni rapporti per alcune divergenze nella sfera privata e lavorativa.

Tommaso Zorzi ha fatto un percorso all’interno della casa del GF VIP tale da portarlo alla vittoria ed aver acquisito milioni e milioni di fan in più rispetto a prima. Lo stesso, seppur senza vittoria, vale per la modella di origini persiane che a casa invece ha portato il giovane e bellissimo Pierpaolo Pretelli, dopo quel primo bacio che tutti ricordiamo.. Entrambi hanno avuto le loro vittorie insomma.

Il loro rapporto però è andato via via deteriorando, peggiorando e sembra non essersi ricucito. Negli studi di Verissimo c’erano però entrambi. Dietro le telecamere, magari, c’è stato qualcos’altro?

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: com’è finita fra i due?

Secondo Santo Pirrotta è accaduto qualcosa di a dir poco spiacevole fra i due ragazzi quando si sono incontrati dietro le quinte del programma di Silvia Toffanin. Saranno volate sedie? Assolutamente no. Più che altro una ennesima dimostrazione di quanto fra i due si sia concluso tutto.

Secondo quanto raccontato infatti Giulia Salemi avrebbe provato a salutare Tommaso, che però non avrebbe risposto, anzi, sarebbe andato via girandosi dall’altra parte. Sguardo fugace e nemmeno concentrato sull’interlocutore. Passi dritti e volti girati. Così si sarebbe concluso il tutto fra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi.

Bisogna dire però che lo stesso Tommaso Zorzi nella sua intervista ai microfoni di Silvia Toffanin ha però dichiarato che Giulia è per lui “falsa” mentre ha epitetato con termini più grandi le Rutas (Maria Teresa e sua figlia Guenda) colpevoli di essere state molto più false di Giulia stessa nei confronti del ragazzo.

Il ragazzo, giovanissimo vincitore del GF VIP, ha dichiarato la sua verità anche davanti ai microfoni e non solo dietro le quinte. Non le ha di certo mandate a dire nei confronti della sua ormai ex, se lo sono mai stati, amica. Entrambi a quanto pare hanno posto fine al rapporto che li aveva legati, in qualsiasi misura esso fosse stato.

Da un lato c’è chi evidenzia la mancanza di educazione di Tommaso nei confronti di Giulia in quanto sarebbe stato rispettoso almeno salutare una persona con cui ha passato mesi e mesi. Dall’altra invece c’è chi ha visto nel gesto di Tommaso la sincerità di chi non vuole più avere nulla a che fare. Opinioni divergenti che dividono soprattutto il popolo del web diviso fra i Prelemi e gli autori del TZVIP.