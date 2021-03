Madalina Ghenea sarà in tv stasera. La modella rumena al centro di svariate voci di gossip sarà ospite di “Stasera tutto è possibile”

Madalina Ghenea torna in tv stasera e lo farà di nuovo in una trasmissione Rai. La bellissima modella rumena sarà infatti protagonista della penultima puntata di “Stasera tutto è possibile”, il divertente programma condotto da Stefano De Martino su Rai 2.

La Ghenea dunque torna a mettersi in gioco in televisione dopo aver partecipato in passato ad altri show televisivi della Rai, come ad esempio Ballando con le stelle e l’ultima edizione di Affari Tuoi. Stasera verrà messa alla prova e dovrà dimostrare di riuscire a superare tutte le sfide divertenti del gioco, come ad esempio quella del piano inclinato.

Madalina al momento è single, nonostante negli ultimi mesi sia stata spesso accostata al calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. La vicenda ha fatto parecchio discutere, ma alla fine è stata la stessa modella a smentire le voci di una loro relazione tramite un post su Instagram. Nicolò, invece, si è consolato con Chiara Nasti.

Madalina Ghenea: “Sto aspettando la persona giusta”

Chissà se durante la puntata di “Stasera tutto è possibile” il presentatore Stefano De Martino la incalzerà in merito a questo argomento. Quello che ormai è sicuro è che la Ghenea ha le idee ben chiare sull’uomo che deve starle vicino.

“Sogno un uomo che sappia lottare per la coppia, che rispetti il mio lavoro e di cui avere stima. Insomma, sto aspettando di trovare la persona giusta“, aveva dichiarato la modella in un’intervista di qualche tempo fa a “Confidenze” in cui spiegava la fine del suo rapporto con Matei Stratan, suo ex compagno e padre di sua figlia Charlotte.

Del resto la bellezza di Madalina è indiscutibile, così come lo è la sua carriera di successo. Attualmente testimonial di Damiani, la rumena era stata vicina al matrimonio con Matei ma i due avevano rinunciato per la difficoltà di mantenere una relazione a distanza, visto che lei vive da tempo a Milano mentre l’ex compagno è imprenditore in Romania.

Nonostante tutto la Ghenea ha scelto di far nascere Charlotte nel suo paese natale, così che potesse visitare più spesso il resto della famiglia. Ma il presente ed il futuro si chiama Italia, che sia da sola o in compagnia.