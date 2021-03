Instagram continua a muoversi per tutelare la privacy degli utenti e rendere le conversazioni, anche tra minori e adulti, più sicure

La lotta alla privacy è diventata sempre più importante negli ultimi mesi. Dopo l’introduzione delle nuove regole imposte dalla comunità europea sono sempre di più gli utenti che prima di installare ed utilizzare un social network o un’app di messaggistica vogliono assicurarsi di essere tutelati.

In questo senso gli sviluppatori dei social più utilizzati lavorano alacremente alle modifiche necessarie per consentire a tutti noi di avere un’esperienza più sicura, come ad esempio messaggi e foto che si autodistruggono. Nel mirino degli ultimi aggiornamenti di Instagram sono finiti i più giovani: sono tantissimi i ragazzi che hanno aperto un account pur essendo minori di 13 anni.

L’app dedicata inizialmente alla condivisione di foto infatti non consente l’iscrizione agli under 13 ma aggirare il tutto è al momento molto semplice. I tecnici, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, stanno tentando di porre rimedio a questa situazione. Un nuovo algoritmo, infatti, consentirà all’app di identificare con più precisione se l’utente che si iscrive è al di sotto del limite prestabilito. Queste ed altre modifiche stanno per arrivare su Instagram per tutelare i più giovani.

Instagram, niente direct da adulti a minori

Altre modifiche sono in via di sviluppo per evitare scambi di messaggi tra adulti e minori. Saranno introdotte delle restrizioni per cui sarà impossibile per un adulto contattare in privato su Direct un minore che non lo segue.

Stessa cosa al contrario, o meglio. Se un minore vorrà contattare un adulto “potenzialmente pericoloso” riceverà una notifica che lo avviserà e gli ricorderà di non condividere informazioni personali con persone che non si conoscono nella vita reale. Inoltre verrà incoraggiato l’uso del profilo privato per i minori.

In termini di sicurezza generale, invece, la crittografia end-to-end verrà migliorata e saranno implementate funzioni che possano tutelare la privacy e tenere le persone al sicuro senza accedere al contenuto dei loro messaggi direct.

Insomma, una vera e propria rivoluzione che porterà Instagram ad essere più sicuro e ad evitare che, come per Tik Tok, si verifichino sempre più casi di violenze o molestie sui minori.