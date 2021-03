Tutti fan della famosa trasmissione rimarranno decisamente sconvolti dalla notizia della chiusura di Uomini e Donne: ecco cosa sta succedendo.

Non è la prima volta che una trasmissione amata dal pubblico deve “sottostare” alla decisioni prese dal network che riguardano lo share e gli ascolti. Questa volta, però, è stata la famosissima trasmissione Uomini e Donne a ricevere la brutta notizia. A quanto pare, infatti, il programma verrà chiuso a causa della mancanza di pubblico: ma c’è un risvolto inaspettato.

Chiusura Uomini e Donne: si tratta della versione spagnola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mujeres y hombres… (@myhtv)

Potranno tirare un sospiro di sollievo tutti i fan di Maria De Filippi che la seguono e la supportano ad ogni puntata dell’amatissimo show italiano. Con più di 3 milioni di spettatori a puntata, infatti, il nostro Uomini e Donne non rischia assolutamente la chiusura, anzi!

La trasmissione a rischio, invece, sarebbe proprio la versione spagnola dell’amatissimo dating show che si chiama Mujeres y hombres y vicevers. Il programma va in onda dal 2008 ed ha totalizzato un numero di puntate che supera le 2.000 unità: un risultato non da poco che, però, non è riuscito ad assicurarsi il favore del pubblico.

La show italiano, invece, si è diversificato nel tempo ed ha saputo tenere letteralmente incollati i suoi spettatori allo schermo della TV: ormai, l’appuntamento con il “trono di Maria” è irrinunciabile per tantissime persone!

La chiusura dell’edizione spagnola arriva, comunque, dopo i tentativi di tenerla in vita più disparati.

Dalla rete “ufficiale“, il gruppo Mediaset spagnolo ha tentato di spostare il programma su un altro canale per poi arrendersi all’evidenza dei fatti. Uomini e Donne spagnolo, Mujeres y hombres y vicevers deve chiudere.

Insomma, i fan spagnoli si troveranno quindi senza appuntamento pomeridiano con il dating show più conosciuto della TV il cui format macina indisturbato numeri veramente ragguardevoli (almeno in Italia!). Saranno i personaggi della versione italiana (veramente unici ed impareggiabili) ad aver assicurato ad Uomini e Donne il suo successo senza pari? Oppure è la conduzione, sempre puntuale e mai eccessiva, di Maria De Filippi il segreto per il quale il “nostro” U&D continua ad andare avanti imperterrito?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mujeres y hombres… (@myhtv)

Poco importa quale sia l’ingrediente del successo di Uomini e Donne. La sua versione spagnola andrà in onda per l’ultima volta, con ogni probabilità, gli schermi televisivi il 25 Marzo 2021. Se Uomini e Donne italiano dovesse chiudere sappiamo benissimo che ci sarebbe una vera e propria rivolta a furor di popolo: Mediaset è stato avvertito!