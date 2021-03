A Sanremo 2022 non ci sarà Amadeus e si susseguono le voci dei possibili sostituti. L’ultima riguarda una coppia famosissima

Il Festival di Sanremo è terminato soltanto da pochi giorni ma c’è già subbuglio in casa Rai per cominciare a programmare la prossima edizione della kermesse musicale che, si spera, questa volta vedrà di nuovo coinvolto il pubblico in sala.

A presentare Sanremo 2022 sappiamo già che non ci saranno Amadeus e Fiorello: i due, nonostante i grandi sforzi prodotti per portare a termine tra mille difficoltà l’edizione 2021, hanno deciso insieme di non voler essere al timone del Festival della canzone italiana per il terzo anno consecutivo.

Lo ha confermato lo stesso Amadeus nella lunga intervista rilasciata oggi al Fatto Quotidiano, in cui ha parlato anche di altre vicende legate alla sua esperienza come presentatore dello show musicale. Ora dunque scatta il toto-Sanremo e tutte le riviste specializzate stanno cercando di avere informazioni importanti su chi sarà il prossimo conduttore del programma.

Nei giorni scorsi erano circolate diverse ipotesi: su tutte quella di Massimo Ranieri, ma c’era anche chi aveva fatto il nome di Alessandro Cattelan che è rimasto ormai orfano di X Factor. Nelle ultime ore è venuta fuori un’altra indiscrezione clamorosa: secondo il magazine “Nuovo Tv” sarà una coppia famosissima a condurre Sanremo 2022.

Sanremo 2022, Mara Venier e Renzo Arbore potrebbero essere i nuovi presentatori

Stiamo parlando di Mara Venier e Renzo Arbore che, secondo il magazine specializzato in tv e gossip, potrebbero ricevere il testimone da Amadeus e Fiorello e presentare insieme la prossima edizione di Sanremo.

I due sono amatissimi dal pubblico italiano e “Zia Mara” potrebbe finalmente coronare con l’Ariston la sua grandissima e lunghissima carriera. Per Arbore, invece, si tratterebbe di un ritorno dopo 36 anni quando conquistò il secondo posto con il brano “Il Clarinetto”.

Per il momento si tratta solo di un’indiscrezione e bisognerà attendere per vedere se l’ipotesi diventerà concreta. Ciò che è sicuro è che i loro siparietti a “Domenica In” sono tra i momenti più acclamati dai telespettatori e la scelta della Rai potrebbe rivelarsi davvero vincente.