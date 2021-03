Da più di un mese non si sapeva cosa sarebbe successo al consorte reale. Oggi, le condizioni del Principe Filippo sembrano essere migliorate.

Ha tenuto per un mese e più tutti i fan della Royal Family sulle spine ma, a quanto sembra, la crisi è rientrata ed il Principe Filippo di Edimburgo, infatti, sta tornando a casa.

Ecco che cosa sappiamo delle sue condizioni dopo l’intervento che ha subito al cuore e che cosa succederà nel prossimo futuro.

Come l’avrà presa la regina Elisabetta?

Condizioni del Principe Filippo: ormai si torna a casa

Aveva veramente messo in crisi tutta la Famiglia Reale con una infezione non meglio identificata che aveva forzato il suo ricovero in ospedale.

Il principe Filippo di Edimburgo, consorte della Regina Elisabetta, infatti, era stato ricoverato il 16 Febbraio scorso.

Dopo più di un mese di paura, un cambio di ospedale per raggiungere un’eccellenza nel campo della chirurgia ed una chiacchierata decisamente spaventosa con il figlio, il principe Carlo, Filippo sembra aver sconfitto la malattia.

Il consorte reale, infatti, farà 100 anni a Giugno e le sue condizioni fisiche sono sempre state fonte di preoccupazione per i suoi sudditi da quando, qualche anno fa, il suo fisico ha iniziato a “peggiorare“.

Periodicamente viene dato l’annuncio della sua morte, subito smentito da una delle tante apparizioni sotto le lenti dei fotografi e gli occhi delle telecamere.

Nonostante la paura, quindi, oggi il principe Filippo sembrerebbe essere stato dimesso.

La dichiarazione da Buckingham Palace

“Il Duca di Edimburgo è tornato al Castello di Windsor. Sua Altezza Reale desidera ringraziare tutto il personale medico che si è preso cura di lui all’ospedale King Edward VII e al St. Bartholomew, e tutti coloro che hanno inviato i propri auguri”.

Nei giorni scorsi era tornato all’ospedale che lo aveva accolto per primo, il King Edwards.

Il motivo era poter passare qualche giorno di degenza in tranquillità ma sembra che l’operazione al cuore sia andata a buon fine.

Il principe è in ottima forma tanto che gli è stato permesso di tornare a casa!

La preoccupazione dei sudditi riguardava principalmente l’intervista rilasciata dal nipote Harry insieme alla moglie Meghan Markle che ha fatto tremare i cuori dei fan della monarchia.

I due hanno parlato in particolare di alcune forme di razzismo che hanno subito poco primo dell’arrivo del figlioletto Archie (già protagonista di una polemica… alla radio).

Filippo ha ricevuto il vaccino insieme alla regina Elisabetta e non aveva contratto il Covid-19.

Sembra che sia stato ricoverato per una piccola infezione che ha reso determinante l’intervento di un chirurgo specializzato nelle malattie di cuore.

Al momento, quindi, tutti i fan della coppia reale più longeva di sempre possono tirare un sospiro di sollievo.

Filippo sta bene e, con ogni probabilità, festeggerà il suo compleanno questo Giugno raggiungendo l’agognato traguardo dei 100 anni.