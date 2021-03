Adriano continua a far parlare di se: l’ex calciatore brasiliano sarebbe coinvolto in un triangolo amoroso con due donne

Adriano di nuovo al centro delle cronache in Brasile. L’ex calciatore di Inter e Roma torna a far parlare di se ed ancora una volta la vicenda non è legata al mondo dello sport ma ad una situazione extra campo.

L’imperatore, infatti, sembra essere coinvolto in un triangolo amoroso che sta portando avanti da qualche tempo. La notizia è cominciata a circolare nelle ultime ore visto che “Didico” (così è soprannominato in patria) ha avuto una settimana davvero movimentata.

Innanzitutto, secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana, Adriano avrebbe venduto la sua villa extralusso situata nel quartiere di Recreio dos Bandeirantes, nella zona ovest di Rio de Janeiro, per un valore di circa 1.5 milioni di euro. L’ex nazionale verdeoro è ora alla ricerca di una nuova dimora e nel frattempo si è trasferito in un hotel di lusso della capitale carioca insieme alla famiglia.

Adriano frequenta Micaela e Victoria senza mai farle incontrare

Proprio in quest’hotel l’imperatore starebbe ricevendo molto spesso la visita di Micaela Mesquita, sua ex fiamma del 2015 con la quale ebbe una relazione molto lunga tanto che la modella era arrivata a definirsi “la nuova imperatrice”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A mais linda né? (@micaelamesquitafc)

Contemporaneamente Adriano continua a frequentare anche la modella Victoria Moreira, che è entrata a far parte della vita dell’ex giocatore nel 2019 e per un lungo periodo era stata più volte immortalata insieme al brasiliano che le aveva regalato anche un anello di fidanzamento prima della fine della loro storia.

Ora tra i due sembra tornato il sereno e Victoria è tornata a far parte della vita di Adriano. Con il non piccolo particolare, però, che quando lei torna nella sua casa di Itaperuna ecco che nello stesso hotel si presenta Micaela.

Secondo il giornale “Extra” quindi il brasiliano ha studiato e adottato una strategia “vincente” per non far incontrare le due contendenti: il triangolo infatti va avanti già da tre mesi.