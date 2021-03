Amadeus ha concesso una lunga intervista al “Fatto Quotidiano”. Il presentatore sulla sua vita privata, sul Festival e sul suo futuro

Sono passati ormai 10 giorni dalla fine dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo, ma la kermesse musicale continua ad essere sulla bocca di molti. In queste ore si sentono in continuazione i brani che sono stati presentati dai cantanti al teatro Ariston, molti dei quali sono già diventati dei grandi successi.

Parte del merito di tutto questo è sicuramente di Amadeus, il presentatore che a tutti i costi ha voluto portare avanti Sanremo nonostante la pandemia in corso. Il conduttore televisivo è tornato a parlare in una lunga intervista rilasciata al “Fatto Quotidiano” in cui ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata e non solo.

Le polemiche del Festival non lo hanno lasciato indifferente infatti, come ad esempio quella riguardante la canzone di Fedez e Francesca Michielin che è sorprendentemente arrivata seconda grazie al televoto. In tanti hanno pensato che sia stato decisivo in tal senso l’appello di Chiara Ferragni sui social, ma Amadeus non la pensa così: “L’ho trovata una polemica pretestuosa, come tante polemiche sanremesi. È sua moglie, non ci trovo nulla di male. Al di là della Ferragni è in classifica, tra le più ascoltate. È piaciuta e il pubblico la sta scegliendo”.

Amadeus su Fiorello e sul suo futuro: “Spero di rimanere in Rai”

Il presentatore ha toccato anche altre vicende relative al Festival, dichiarando ad esempio di aver aumentato il numero dei big per aiutare il mondo della musica e dello spettacolo che vive un momento di crisi legata all’assenza degli show dal vivo. E non ha negato nemmeno di dover tantissimo a Fiorello, con il quale si è abbracciato ripetutamente alla fine di Sanremo: “Mi sono commosso l’ultima sera, Fiore è venuto in camerino prima della finale e ci siamo abbracciati. Era una sorta di liberazione, ci eravamo resi conto di aver fatto qualcosa di estremamente faticoso”.

Oltre alle sue dichiarazioni relative alla sua vita privata, Amadeus ha parlato anche dei dubbi che lo hanno assalito quando ha saputo dell’assenza del pubblico in sala: ” Mi sono fatto domande, sembrava che lo volessi fare solo io, sembrava un mio capriccio. Ne ho parlato con Fiorello, mi ha sostenuto come sempre”.

Per finire, un’indiscrezione sul suo futuro dato che il suo contratto con la Rai è in scadenza: “Spero di rimanere in Rai perché è casa mia. Mi trovo a mio agio, lavoro bene con i tecnici e con tutti”.