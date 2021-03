Giulia De Lellis, l’influencer minacciata per alcune sue vecchie dichiarazioni: la replica. Negli ultimi giorni è diventato virale un video risalente a 4 anni fa

Minacce e insulti per la bella Giulia De Lellis: il motivo è alcune sue vecchie dichiarazioni, rilasciate addirittura 4 anni fa nel corso di un’ospitata televisiva. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si lasciò andare a delle considerazioni sulle donne “curvy” (un po’ in sovrappeso) che hanno scatenato moltissime polemiche. Nel video si vede la ragazza che, nel ruolo di opinionista da Barbara d’Urso, ha espresso un giudizio che ha fatto arrabbiare molte persone.

Il video è tornato di moda e sta circolando sul social TikTok. In molti non hanno capito che queste dichiarazioni sono molto vecchie. Giulia disse: “Le curvy sono bellissime, hanno dei volti particolari. Ma il grasso non è mai bello. Non è un bel vedere una donna che sembra un colosso, con un pancione così e una coscia grande quattro volte la mia”.

Giulia De Lellis si scusa dopo le vecchie dichiarazioni sulle modelle “curvy”

Queste le sue parole, che hanno generato una valanga di insulti e offese, ma anche minacce. La De Lellis ha voluto replicare con un lungo video su Youtube, nel quale ha risposto alle accuse facendo il punto della situazione. “Tutto questo per un video di quattro anni fa molto vecchio, che è spuntato fuori di recente, un po’ ovunque. Nella vita si cresce, si cambia idea, si impara, si va evolve. Ci resto male se qualcuno non accetta questo e pur di farmi male tira fuori cose del mio passato o accuse basate sul niente. Per fortuna alcuni mi conoscono e mi seguono. Hanno capito la situazione. Molti altri vedo che stanno faticando. Se senza volerlo ho ferito qualcuno, vi chiedo di accettare le mie scuse. So che questo tema è molto scivoloso, e che qualcuno avrà da dire anche su questo, però va bene così. Non importa”, le parole dell’influencer.