Isola dei Famosi, gli ascolti Auditel della prima puntata: partenza col botto. Ecco i dati: in quanti hanno seguito l’esordio del reality

Parte col botto l’edizione numero 15 dell’Isola dei Famosi, il popolare reality di Canale 5. Grande successo per la prima puntata, che è andata in onda ieri, lunedì 15 marzo. Lo show condotto da Ilary Blasi (che ha preso il posto di Alessia Marcuzzi) ha segnato un dato Auditel impressionante. Ascolti record per il debutto della nuova edizione dello show, che segue a ruota il GF Vip.

C’era attesa per l’inizio della nuova avventura in Honduras, e forse anche la presenza di Tommaso Zorzi, vincitore proprio del Grande Fratello e personaggio divenuto molto popolare, ha fatto da traino alla prima puntata. Ascolti ottimi, allora: 3.602.000 spettatori con uno share del 21,68%. Il migliore esordio delle ultime quattro edizioni dell’Isola dei Famosi. Già di per sé un dato molto incoraggiante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Isola dei Famosi col botto: fa già meglio del Grande Fratello Vip

Due anni fa, infatti, la prima puntata dell’Isola, andata in onda il 24 gennaio 2019, registrò 3.062.000 milioni spettatori con un 18,27%. Nel 2018 erano stati ben 4.565.000 con il 25,46%, mentre nel 2017 la prima puntata aveva fatto registrare 4.151.000 milioni di spettatori. Lo share fu del 21,95%. Nel 2020, invece, lo show si è preso una pausa.

Tuttavia, “L’Isola” non ha vinto la serata degli ascolti: il primo posto dell’Auditel lo conquista “Makari“, una mini serie sulla scia di Montalbano che totalizza 6.744.000 milioni di spettatori con il 28,08% di share. In ogni caso il risultato del reality Mediaset è già fondamentale: basta pensare che il suo predecessore, il Grande Fratello Vip, ha toccato uno share così alto soltanto nella finale. Nelle precedenti 39 puntate non era mai riuscito a fare numeri simili. E chi ben comincia…