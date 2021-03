All’Isola dei Famosi uno dei personaggi più comici e più attesi è proprio lui, Roberto Ciufoli, ha già subito il primo infortunio dello show. Cosa è successo.

L’Isola dei Famosi, bisogna dirlo, è iniziata col botto. Naturalmente con Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi (e prossimamente anche la bellissima e simpaticissima Elettra Lamborghini) a supporto della spumeggiante Ilary Blasi non ci si poteva aspettare altro che iconicità e risate.

Roberto Ciufoli, uno dei più cari amici della bella conduttrice partenopea Barbara d’Urso, ha fatto il suo debutto all’Isola dei Famosi e purtroppo ha iniziato con un infortunio non proprio piacevole. Si spera che il suo proseguimento sull’Isola più chiacchierata d’Italia sia il più lungo possibile.

Le prove sono molto difficili da fare e soprattutto richiedono uno sforzo fisico molto grave ed importante soprattutto perché bisognerà fare i conti con stanchezza e , più in là con il reality, con la fame. Questa sera il primo ferito della battaglia è proprio Roberto Ciufoli.

Isola dei Famosi, infortunio per Roberto Ciufoli: le condizioni di salute

Durante la prova valida per l’immunità (ebbene sì, le nomination ci sono già dalla prima serata) Roberto Ciufoli si è lanciato in acqua e subito dopo si è tuffato invece il modello Akash sempre nel tentativo di completare la prova il più velocemente possibile.

Akash salta sopra a Roberto Ciufoli#isola

pic.twitter.com/9muhVN1wax — isola out of context (@oocisola) March 15, 2021

Proprio a causa di questa una collisione che ha ferito Ciufoli che in primis si diceva si fosse ferito alla testa. Roberto Ciufoli ha poi specificato che il dolore era alla “spalla più che il braccio” ed il cranio. “Nel salto Akash mi è caduto addosso” dice il comico che però non si è mostrato assolutamente risentito e non ha incolpato di nulla il modello tutto pepe.

Roberto Ciufoli infatti si è poi dovuto allontanare dalla postazione Palapa, che ormai è diventata la causa più frequente delle gaffe della bella conduttrice romana Ilary Blasi, per ricevere delle cure più approfondite e mirate in modo tale da potersi rimettere in sesto e poi raggiungere gli altri naufraghi dell’Isola. Il comico non sarà quindi presente sull’Isola assieme agli altri almeno per questi giorni. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.